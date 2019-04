Navigator, partono le selezioni: 3.000 posti, stipendio e requisiti

Concorso Navigator: finalmente ci siamo. Collegandosi all'apposito sito internet realizzato dall'Anpal per la selezione dei cosiddetti navigator è possibile candidarsi per diventare uno dei 3.000 dipendenti che aiuteranno i beneficiari del reddito di cittadinanza a orientarsi nel mercato del lavoro. Al medesimo indirizzo web sono anche disponibili tutte le informazioni necessarie per i criteri di ammissione alla selezione e il regolamento per partecipare.

Concorso Navigator: come partecipare

Per accedere alla selezione per 3.000 navigator è necessario essere in possesso di un Pin Inps, o delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure Cns (Carta nazionale dei servizi). La presentazione on line della domanda è l'unica modalità prevista per partecipare alla selezione. Le candidature possono essere inviate entro le ore 12 dell'8 maggio 2019.

Cosa faranno i navigator?

Ma quale saranno le mansioni che dovranno svolgere i navigator? A spiegarlo è sempre l'Anpal in una nota ufficiale: "Il navigator sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l'impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del reddito di cittadinanza, per il quale l'obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai centri per l'impiego, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza".

Navigator, stipendio e contratto

L'incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro, oltre 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento dell'incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio. Per assistenza e maggiori informazioni i candidati possono contattare l'help desk all'indirizzo selezionenavigator@anpalservizi.it.