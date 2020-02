Concorso onoranze funebri: due posti, si candidano in 700

Ha registrato un record di iscrizioni il concorso pubblico per due posti alla rete commerciale di ASeF, l'azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. Nonostante i posti messi a disposizione siano soltanto due, le persone candidate alla selezione hanno superato le 700 unità.

Concorso onoranze funebri a Genova: in 700 per due posti

Sul sito dell'AseF è stata pubblicata la lista degli idonei che, come confermato anche dall'Ansa, vede ben 709 partecipanti, di età compresa tra i 20 e i 62 anni. Di questi, 344 sono donne e 365 uomini. Hanno tutti conseguito il diploma, mentre quelli in possesso di una laurea sono 134.

Come previsto dal bando dell'AseF, il concorso prevede una prima prova selettiva di natura attitudinale porterà il numero dei candidati a cento. Questo prima parte della selezione si terrà al Novotel di Sampierdarena, a Genova, venerdì 20 marzo 2020.

I candidati sono suddivisi in sei gruppi che si susseguiranno nell'arco della giornata nel sostenere la prima prova. Per coordinare questa prima selezione è stata incaricata una ditta esterna specializzata in selezione di personale.