Il concorso “per tutti” (o quasi): 616 posti a tempo indeterminato, basta la licenza media

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per l'assunzione di 616 operatori giudiziari con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro full time. Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, come l'iscrizione ai centri per l'impiego, ma non ci sono limiti di età e come titolo di studio basta la licenza media. Prima di approfondire il discorso sui requisiti, vediamo nel dettaglio in quali Regioni si trovano i posti da riempire.

Concorso operatori giudiziari 2019: le Regioni con i posti liberi

Come specificato nel bando, il concorso pubblico per l'assunzione 616 operatori giudiziari è finalizzato alla copertura dei posti vacanti negli uffici di alcune Regioni italiane. Ecco quali sono

Calabria;

Campania;

Emilia-Romagna;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Piemonte;

Puglia;

Toscana;

Veneto.

Concorso operatori giudiziari 2019: i requisiti

Passiamo adesso ai requisiti necessari per partecipare al concorso. Quello più importante da sapere riguarda l'iscrizione ai Centri per l'impiego. Possono prendere parte alla selezione gli iscritti alle liste di collocamento per la ricerca di un lavoro e anche i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno presentato l'iscrizione al Centro per l'impiego della loro zona. La candidatura va presentata tramite il Centro per l'impiego in cui si è iscritti, autodichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti.

Ma quali sono gli altri requisiti necessari? Gli iscritti ai Centri per l'impiego, per essere idonei alla partecipazione al concorso, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani o di un altro stato membro UE. Possono partecipare anche i familiari di cittadini italiani o UE stranieri ma titolari del diritto di soggiorno (compreso quello permanente);

non ci sono limiti di età. Basta avere più di 18 anni;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Quindi per partecipare a questo concorso basta la licenza media;

avere un’idoneità fisica per lo svolgimento delle funzioni previste dalla procedura.

Oltre a queste esistono altre condizioni, previste per tutti i concorsi pubblici, come le qualità di condotta e morali, il godimento dei diritti civili e politici e la non esclusione dall'elettorato attivo. Inoltre non bisogna essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non avere condanne penali passate in giudicato ed essere in regola con gli obblighi di leva, per i nati prima del 1986.

Concorso operatori giudiziari 2019: la prova



Il concorso per operatori giudiziari è composto da una prova pratica di idoneità ed un colloquio. Verranno ammessi un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (quindi 1.232 ammessi per 616 posti). Prima verrà stilata una graduatoria in base ai titoli in possesso dei candidati, poi avranno luogo le due prove-

La prova pratica, che avrà luogo presso la Corte di Appello di competenza nel proprio distretto, servirà ad accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste. In cosa consiste? Bisogna essere in grado di riordinare fascicoli cartacei e avere competenze base nell'utilizzo del computer e dei sistemi informatici.