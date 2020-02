Concorso Polizia da 1.650 posti, occhio alla scadenza: il tempo stringe

Concorso Polizia 2020: il tempo stringe per la selezione che mette a disposizione 1.650 posti da allievo agente della Polizia di Stato. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, ma la scadenza per presentare la propria domanda d'iscrizione si avvicina sempre di più: il termine ultimo è lunedì 2 marzo 2020. Ma l'età e la cittadinanza non sono le uniche caratteristiche richieste: vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili, dai requisiti alle modalità di presentazione della domanda.

Concorso Polizia 2020, 1.650 posti: i requisiti

Come specificato nel bando pubblicato sia sul sito della Polizia di Stato che in Gazzetta Ufficiale, coloro che vorranno candidarsi al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equipollente;

età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, termine elevato di 3 anni per chi abbia prestato servizio militare;

qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni.

non essere stati espulsi dalle Forze armate o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall’impiego;

non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

Ricordiamo che i 19 dei posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Concorso Polizia 2020, 1.650 posti: come inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata entro il 2 marzo 2020 in forma telematica sulla piattaforma della Polizia di Stato, disponibile al seguente link. Per accedervi sono necessarie le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica. L'identità digitale SPID può essere richiesta e ottenuta in pochi minuti gratuitamente presso tutti gli sportelli delle Poste Italiane, presentandosi di persona muniti di documento di identità e codice fiscale.

Concorso Polizia 2020, 1.650 posti: le prove

Il concorso per allievo agente della Polizia di Stato, prevede le seguenti prove:

prova scritta, con domande a risposta multipla su cultura generale, sulle materie di cui all’art 13 del DM 129/2005, sulla lingua inglese e sulle principali competenze informatiche;

accertamento efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali.

Maggiori informazioni in merito allo svolgimento della prova scritta, come luogo, sede e orari, verranno pubblicate sulla Gazzetta del 17 aprile 2020. Ogni candidato parteciperà alla selezione pubblica con riserva: chi, dopo una verifica, risulterà sprovvisto dei requisiti necessari, verrà escluso dalla procedura. I test dei candidati verranno corretti attraverso un sistema informatico di lettura ottica.