Concorso Polizia, nuovo bando con “sorpresa” : dall'età alla laurea, chi può partecipare

Concorso Polizia di Stato 2020: sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo bando da 120 posti per Commissari della Polizia di Stato. Questa edizione dell'annuale selezione per titoli ed esami della polizia ha però una grande novità: il numero dei posti a disposizione. Negli scorsi anni il concorso era sempre stato finalizzato al reclutamento di 80 Commissari, mentre nel nuovo bando i posti per cui concorrere sono 120, quindi 40 in più delle precedenti selezioni. Ricordiamo che il concorso è rivolto anche ai civili, ma alcuni dei posti sono riservati a determinate categorie ed esistono dei requisiti sia per l'età che per i titoli di studio. Dai chi può partecipare alla scadenza: vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è sapere.

Concorso Polizia 2020: domanda e scadenza

Chi fosse interessato a partecipare al concorso per Commissario della Polizia di Stato non ha più molto tempo a disposizione: il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione, come riportato al bando ufficiale, è il 2 gennaio del 2020. Per candidarsi basta seguire la procedura telematica al seguente link. Il candidato può accedere alla suddetta procedura informatica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password) o tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) rilasciata dal comune di residenza.

Concorso Polizia 2020: i posti riservati

Come anticipato ad inizio articolo, i posti a concorso quest'anno sono di più, ma alcuni sono riservati a determinate categorie, ecco quali sono:

12 posti per gli Ispettori in servizio presso la Polizia di Stato;

per gli Ispettori in servizio presso la Polizia di Stato; 12 posti al personale della Polizia di Stato con anzianità di servizio di almeno 5 anni;

al personale della Polizia di Stato con anzianità di servizio di almeno 5 anni; 3 posti a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo;

a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo; 20 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado (qualora unici superstiti), del personale deceduto in servizio o per causa di servizio appartenente alle Forze Armate o di Polizia;

al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado (qualora unici superstiti), del personale deceduto in servizio o per causa di servizio appartenente alle Forze Armate o di Polizia; 2 posti agli Ufficiali che hanno terminato - senza demerito - la ferma biennale;

agli Ufficiali che hanno terminato - senza demerito - la ferma biennale; 2 posti a coloro che hanno conseguito il diploma di Maturità presso il centro studi di Fermo.

Concorso Polizia 2020: i requisiti

Dopo aver visto i posti riservati, passiamo ai requisiti necessari per la partecipazione al concorso. Come riportato sul bando, per essere considerato idoneo, il candidato deve possedere entro il termine di invio della domanda, fissato al 2 gennaio 2020, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità morali e di condotta;

età: almeno 18 anni, non bisogna aver compiuto i 31 anni. Quest’ultimo limite è elevato fino ad un massimo di tre anni in relazione all’effettivo servizio militare presentato dai candidati. Per il personale della Polizia di Stato, invece, non ci sono limiti di età.

Un altro requisito importante è il titolo di studio. Per partecipare al concorso della Polizia di Stato finalizzato al reclutamento nel ruolo di Commissario bisogna essere in possesso di una delle seguenti lauree:

magistrale in giurisprudenza (LMG/01);

magistrale in scienze dell’economia (LM-56);

magistrale in scienze della politica (LM-62);

magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);

laurea specialistica in giurisprudenza;

laurea specialistica in scienze dell’economia;

laurea specialistica in scienze della politica (70/S);

laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

laurea specialistica in scienze economico-aziendali (84/S);

laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Infine, i candidati devono essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, con gli accertamenti in merito che verranno effettuati durante il concorso insieme alle altre prove da sostenere, che vedremo nel prossimo paragrafo.

Concorso Polizia 2020: le prove

La selezione pubblica per diventare Commissari di polizia si articola in diverse fasi ed è composta da diverse prove. Se il numero di candidati dovesse essere superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso, oltre alle classiche prove, ce ne sarà una preselettiva: un questionario a risposta multipla su diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo. Almeno 30 giorni prima della prova, sul sito della polizia verrà pubblicata una banca date di 5mila quesiti, mentre il calendario della prova verrà reso pubblico il 3 gennaio 2020, il giorno dopo la scadenza del bando. Tutte gli aggiornamenti sulle date e le sedi delle prove verranno pubblicati sul sito della Polizia di Stato.

I candidati che supereranno la prova preselettiva dovranno affrontare due test scritti, della durata di 8 ore. Le prove verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

I candidati che una votazione media non inferiore a 21 su 30, con almeno 18/30 in ciascuna prova scritta, potranno accedere alla prova orale che verterà, oltre alle materie delle prove scritte, anche su: