Concorso Polizia Penitenziaria, 1.220 posti: i requisiti per partecipare

Concorso Polizia Penitenziaria 2018: entro la prima metà di febbraio il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sono 1.220 i posti a disposizione. Dopo quello per funzionari Inps, per dirigenti scolastici e Banca d'Italia, quello per la Polizia Penitenziaria è l'ennesimo concorso del 2018.

Come detto in precedenza, i posti liberi sono 1.220, così suddivisi:

598 posti riservati ai VFP1 in servizio da almeno 6 mesi o in rafferma,

256 posti riservati ai VFP1 in congedo e ai VFP4,

366 posti aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti.

Concorso Polizia Penitenziaria 2018: i requisiti

Come riporta il sito LeggiOggi, i requisiti per partecipare il concorso dovrebbero essere i seguenti:

avere un’età compresa tra i 18 anni e i 28 anni non compiuti,

aver conseguito almeno un Diploma d’istruzione secondaria superiore (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi universitari

diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) per i posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 .

Concorso Polizia Penitenziaria 2018: le prove

Il test sarà suddiviso in tre diverse prove: