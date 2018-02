Concorso Polizia penitenziaria 2018: pubblicato il bando, come partecipare

Concorso Polizia penitenziaria 2018: dopo diversi rinvii, l'attesa è finita. Il bando del concorso pubblico da 1.220 posti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018.

Concorso Polizia penitenziaria 2018: i posti

I 1.220 posti del nuovo Concorso Polizia penitenziaria sono suddivisi nel seguente modo:

598 posti (448 uomini; 150 donne) riservati ai VFP1 in servizio da almeno 6 mesi o in rafferma,

256 posti riservati ai VFP1 in congedo e ai VFP4,

366 posti (276 uomini; 90 donne) aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti (2 per i cittadini in possesso di bilinguismo).

Concorso Polizia penitenziaria 2018: i requisiti

Per partecipare al Concorso Polizia penitenziaria 2018 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere un’età compresa tra i 18 anni e i 28 anni non compiuti,

aver conseguito almeno un Diploma d’istruzione secondaria superiore (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi universitari

Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) per i posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 ,

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita’ alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive disposizioni. Per le informazioni più dettagliate sui requisiti fisici rimandiamo all’art. 2 del bando.

Concorso Polizia penitenziaria 2018: come partecipare

La domanda per l'iscrizione al concorso Polizia penitenziaria dovranno essere compilate e inviate per via telematica attraverso il sito del Ministero della giustizia entro e non oltre le 23.59 del 29 marzo 2018.

Concorso Polizia Penitenziaria 2018: le prove

Il test sarà suddiviso in tre diverse prove: