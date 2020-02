Concorso Senato, tutto sospeso causa Coronavirus: prove rinviate

Concorsi pubblici sospesi a causa del Coronavirus. Tra le misure urgenti contenute nel decreto legge del 23 febbraio c'è anche la sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

Per quanto riguarda il Comune di Roma, si legge nella misura restrittiva adottata dal Campidoglio, il provvedimento riguarda due prove bandite dal Ministero delle Politiche agricole in calendario per i giorni 24, 25 e 26 febbraio presso la scuola di formazione del corpo di Polizia di via di Brava. Sono tuttavia sospese tutter le "altre procedure concorsuali a carattere nazionale che si svolgeranno nel territorio di Roma Capitale".

Per questo concorso a Roma erano attesi circa 3.600 candidati, provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra loro anche un cittadino residente a Codogno, la cittadina lombarda diventata in qualche modo epicentro del virus Covid19.

Sospeso il concorso per lavorare in Senato

Con la stessa ordinaanza la sindaca Raggi ha disposto il rinvio di tutti i concorsi pubblici programmati nella Capitale. Tra questi figura anche il concorso da 60 posti per diventare coadiutore parlamentare al Senato, il cui bando è scaduto lo scorso autunno. Dal 24 al 26 febbraio avrebbero dovuto tenersi le prove preliminari, ma come si legge sul sito del Senato, lo svolgimento dei test è stato sospeso. Anche in questo caso i candidati erano svariate migliaia. Tutto rimandato per precauzione.

"Ogni altra comunicazione riguardo alle prove preliminari del concorso in oggetto verrà comunque resa nota, ai sensi dell'articolo 7 del bando, sulla piattaforma informatica concorsi.senato.it.", si legge nella nota diramata.