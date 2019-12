Maxi concorso per l'assunzione di 138 vigili urbani: ecco bando e requisiti

L'Emilia Romagna assume 138 vigili urbani con contratto a tempo indeterminato. Il bando per partecipare al concorso è stato pubblicato oggi sul sito della Regione. Per fare domanda c'è tempo fino alle 13 del 20 gennaio 2020, ma l'iter concorsuale si concluderà solo a luglio. Dei 138 nuovi vigili, 70 prenderanno servizio a Bologna, 15 a Piacenza e altri 11 a Reggio Emilia. Gli altri 42 nuovi assunti saranno dislocati in altri comuni dell'Emilia Romagna.

Concorso per 138 agenti di polizia locale: i requisiti

Per partecipare al concorso non serve la laurea, ma basta il diploma. Sono tuttavia necessari altri requisiti come ad esempio il possesso delle patenti di guida "B" e "A2". Per candidarsi è necessario avere una età compresa da 18 a 35 anni da possedere alla data di scadenza del bando. "Tale limito massimo - si legge nel documento - viene elevato a 38 anni per i candidati che nei 2 anni precedenti la data di scadenza del bando siano stati assunti come addetti di polizia locale a tempo determinato, per almeno 60 giorni complessivi anche non continuativi".

Bisogna inoltre dimostrare di essere di sana e robusta costituzione e di avere determinati requisiti psico-attitudinali (prima di inviare la candidatura vi invitiamo a leggere attentamente il bando.

Per compilare e inviare la domanda vi rimandiamo invece a questo link.

Concorso per 138 vigili in Emilia Romagna: le prove d'esame

Per essere assunti bisognerà ovviamente superare della prove. E vale a dire:

prova scritta di preselezione di cultura generale;

prova fisica di preselezione;

prova di preselezione a contenuti professionali

prova di idoneità psico-attitudinale;

visita medica

formazione residenziale della durata di 180 ore complessive

esame finale

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla, mentre durante la prova fisica i candidati dovranno percorrere a piedi una distanza di 1000 metri in un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti per le donne.