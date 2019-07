Condizionatori, attenzione alle spese: quanto fa aumentare la bolletta

Nel periodo estivo, quando le temperature salgono sopra i 30 gradi, i condizionatori diventano i nostri migliori amici, ma mentre loro raffreddano i nostri ambienti, a scaldarsi è la bolletta dell'energia elettrica. In estate i consumi energetici tendono ad aumentare e le temperature elevatissime registrate in tutta Italia nelle scorse settimane non hanno di certo aiutato a contenere il costo della bolletta, che quest'anno potrebbe essere più salata che mai.

Secondo le stime di Facile.it, nei consumi di una famiglia di 4 persone, il costo energetico per rinfrescare l'abitazione può far lievitare il peso della bolletta annua anche del 28%. In particolare, il consumo medio considerato da Facile.it per questa famiglia tipo, senza l’uso dell’impianto di aria condizionata, è pari a circa 3.000 kWh l’anno, vale a dire 640 euro in regime tutelato. Se aggiungiamo un condizionatore di classe A+, la stima sui consumi sale a circa 3.795 kWh l’anno e la bolletta arriva a 817 euro, vale a dire 177 euro in più. Attenzione, quindi. Perché se non si usa il condizionatore correttamente o ci si affida ad apparecchi non efficienti, la spesa potrebbe crescere ulteriormente.

Condizionatori, i consigli per risparmiare in bolletta

Ma risparmiare anche grazie a piccoli accorgimenti è più semplice di quanto si possa pensare. Ecco quindi gli 8 consigli di Facile.it per salvare il portafoglio: