Consip, arriva la piattaforma contro i 'furbetti'

Stop al “whistleblowing” in Consip. La società per azioni del ministero dell'Economia e delle Finanze, si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni dei cosiddetti 'furbetti' del cartellino. Il sito permette al personale dipendente di segnalare online, in forma riservata e protetta, condotte illecite e che Consip ha deciso di estendere anche a soggetti esterni alla Società. Già dal 2015, Consip aveva istituito un sistema di segnalazioni a mezzo email, oggi perfezionato anche nell’ottica di rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela dei dipendenti segnalanti.

Consip, piattaforma contro il whistleblowing

La nuova piattaforma – accessibile dal sito web aziendale o direttamente all’indirizzo https://consip.segnalazioni.net – consente agli utenti di effettuare le proprie segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o all’Organismo di Vigilanza di Consip, tramite una procedura semplice e intuitiva che, grazie ad un sistema criptato, assicura l’assoluta riservatezza rispetto all’identità del segnalante e garantisce che i messaggi e i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e dal destinatario. La tutela dell’anonimato rappresenta, infatti, uno dei punti cardine del nuovo sistema, che ha come obiettivo principale quello di fornire tutte le garanzie necessarie nei casi di segnalazione di comportamenti illeciti, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le novità

Tra le novità del nuovo sistema vi è, inoltre, la possibilità di dialogare con l’Organo di controllo destinatario della segnalazione, mediante l’invio di messaggi ed eventuali documenti dalla propria area riservata, la possibilità di integrare le segnalazioni effettuate e di monitorare in ogni momento lo stato di avanzamento dell’istruttoria. L’adozione della piattaforma di whistleblowing è la tappa più recente di un percorso che negli anni Consip ha intrapreso per dotarsi di strumenti – dal Codice etico al Modello di organizzazione e gestione, dall’istituzione della funzione di Internal Audit all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dalla pubblicazione sul sito www.consip.it della sezione Società trasparente, del Cruscotto e del Tracking delle gare alla realizzazione del Portale Open data – in grado di assicurare l’etica e l’integrità della propria azione amministrativa e la massima trasparenza sull’attività e sui risultati dell’azienda.