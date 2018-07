Rottamazione cartelle, scegli tu online quale pagare

Agenzia delle entrate-Riscossione ha lanciato nuovi servizi web per semplificare le procedure della cosiddetta rottamazione bis delle cartelle. «ContiTu» consente di chiedere online copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata. Collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente può così scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 30 giugno.

Rottamazione cartelle: come funziona il servizio "Conti tu"

Una volta effettuato l’accesso a «ContiTu» occorre compilare l’apposito form, inserendo codice fiscale, e-mail (sul quale arriverà il link per la conferma della richiesta), numero Comunicazione e data inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. i numeri delle sole cartelle e avvisi che si vogliono pagare.

La "Comunicazione delle somme dovute" sarà completata per settembre, come previsto dalla legge, perché i contribuenti interessanti dovranno prima regolarizzare vecchi piani di rateizzazione. La definizione agevolata si è chiusa lo scorso 15 maggio e per la rottamazione bis sono state inviate 935mila lettere con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis delle cartelle. Le domande rigettate sono state 32 mila, il 3,4% delle comunicazioni inviate. Si può modificare la lista elle cartelle da rottamare entro la fine del mese, ma non se ne possono aggiungere diverse da quelle già inserite nell’istanza scaduta il 15 maggio 2018.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala