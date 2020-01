Truffe sui conti correnti on line: come proteggere i propri risparmi

Conto on line, come tenere al sicuro i propri soldi? Sull'argomento l'Unione nazionale consumatori offre alcuni consigli preziosi. Innanzitutto, è bene sapere che le informazioni e gli strumenti con cui accediamo ai servizi della banca (password, codici, carte) sono strettamente personali e vanno custoditi con cura. È bene poi tenere presente che per darci informazioni la banca può contattarci telefonicamente, via e-mail o sms, ma non ci chiederà mai di fornirle direttamente i nostri codici di accesso ai servizi quando ci contatta.

Ecco alcune regole che sarebbe bene osservare per custodire in sicurezza i propri risparmi: