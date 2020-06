Contributi a fondo perduto, quando arrivano i pagamenti

Dallo scorso 15 giugno l'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il canale per richiedere i contributi a fondo perduto per aiutare imprese, commercianti e artigiani a fronteggiare la crisi causata dall'emergenza coronavirus. Da quella data sono oltre 900mila le domande inviate con l’apposita procedura gestita dal partner tecnologico Sogei. Da quanto riporta l'Agenzia, gli ordinativi di pagamento relativi alle prime 203 mila istanze, inviate il 15 e fino al primo pomeriggio del 16 giugno, per un importo complessivo di 730 milioni, sono stati già perfezionati presso la sede dell’Agenzia.

Le somme, si legge in una nota, saranno accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. La maggior parte dei contribuenti (oltre 167 mila) destinatari del bonifico eseguito in data odierna hanno un volume d’affari inferiore ai 400mila euro. Più di 145mila le istanze presentate dal settore 'commercio al dettaglio', quasi 107mila quelle del comparto 'ristorazione'. I lavori di costruzione superano le 88mila istanze, 37mila quelle del 'commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli', oltre 5mila quelle delle agenzie di viaggio.

Contributo a fondo perduto, quando arrivano i pagamenti

La domanda che si pone chi ha richiesto i contributi è una: quando partono i bonifici? Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ne ha parlato a Telefisco: ''Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto dovremo rispettare i tempi che abbiamo detto fin dall'inizio, quindi 10 giorni dalla accettazione delle domande''. Sulle tempistiche delle erogazioni è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che su Facebook ha dato la lieta notizia: "Sono partiti i primi bonifici a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una misura che abbiamo fortemente voluto per ristorare, almeno in parte, chi è stato maggiormente colpito durante la fase di lockdown. Il totale erogato solo oggi è di oltre 730 milioni".

"Un provvedimento di ristoro- sottolinea- assolutamente necessario che si aggiunge all'abolizione dell'Irap, di Tosap, Cosap, alla riduzione sugli oneri delle bollette elettriche e al pagamento di 12 miliardi di debiti della PA. Misure di ristoro che si sono affiancate ad altre di prospettiva del Decreto Rilancio, come l'ecobonus e il sismabonus al 110%. Per quanto riguarda il Decreto Liquidità, nella parte riguardante il Fondo di Garanzia, abbiamo raggiunto oggi i 40 miliardi di euro di garanzie erogate, per oltre 700 mila operazioni".



Sugli stessi toni il tweet di ieri del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: "Con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia partiti i primi bonifici dei contributi a fondo perduto per imprese, commercianti, artigiani, agricoltori colpiti da covid19. Gia' versati 730 milioni". Nei giorni scorsi, durante un intervento a 'Otto e mezzo' su La7, il titolare del dicastero aveva indicato sottolineato: ''Il contributo a fondo perduto arriverà da lunedì". Imprese, commercianti e artigiani possono tirare un sospiro di sollievo, i soldi dovrebbero essere in arrivo.

