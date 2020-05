Non più reddito ma contributo di emergenza: da 400 a 800 euro a famiglia, cosa cambia

Niente più reddito di emergenza ma un contributo a tempo. Un cambio di denominazione scelto dall'esecutivo anche per marcare le distanza col famigerato reddito di cittadinanza, croce e delizia dei due governi Conte. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di maggioranza al ministero dell'economia si lavora alla riscrittura del testo del decreto aprile (divenuto ormai maggio) dopo i rilievi sollevati da Italia Viva e Partito Democratico. Il contributo di emergenza destinato a disoccupati e alle categorie escluse dai precedenti bonus coronavirus sarà un sussidio una tantum.

Contributo di emergenza, da 400 a 800 euro a famiglia

Il reddito di emergenza, o meglio denominato contributo di emergenza sarà pertanto un sussidio straordinario e verrà erogato dall'Inps una volta soltanto, con due tranche da accreditare e che varieranno da 400 a 800 euro a seconda del quoziente familiare. Per finanziare il sussidio il governo necessita di un miliardo di euro destinanto a dare una boccata d'ossigeno a circa un milione di famiglie, pari a 2,5 milioni di persone.

Secondo la bozza del decreto il contributo di emergenza potrà essere richiesto all'Inps da chi soddisfa i seguenti requisiti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

residenza italiana;

un reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;

un patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri componenti della famiglia);

un valore dei reddito ISEE sotto i 15mila euro;

coloro che hanno terminato la NASpI e l'indennità di disoccupazione;

coloro che sono esclusi dalle coperture definite dal Cura Italia;

il sussidio potrà integrare il reddito di cittadinanza

Nel nuovo decreto inoltre saranno riconfermate tutte le misure di sostegno al reddito già previste nel decreto Cura Italia: cassa integrazione per 9 settimane, indennizzi per stagionali e autonomi, congedi parentali e bonus baby sitter il cui utilizzo sarà allargato anche a servizi per l’infanzia e centri estivi.