Cooperazione Internazionale: ANGI ad EXCO 2019

Successo di pubblico e di contenuti la manifestazione alla Fiera di Roma per EXCO 2019, che ha visto la presenza dei maggiori attori della cooperazione internazionale e Istituzioni tra cui: Parlamento Europeo, Nazioni Unite, Ministeri, Agenzie della Cooperazione, Regioni, Camere di Commercio, Università ed Enti Pubblici.

E non poteva non esserci ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano, protagonisti tra gli espositori d’eccellenza di questa importante manifestazione all’insegna dell’innovazione e del dialogo tra giovani e imprese.

Così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri: “Siamo molto contenti di aver partecipato da protagonisti a questa importante manifestazione, un’occasione di dialogo e di confronto tra i principali attori della cooperazione internazionale. Abbiamo portato tutte le nostre progettualità in essere in ambito internazionale, iniziative che ci hanno visti protagonisti alla Farnesina con il Ministero degli Affari Esteri, con i nostri partner francesi a Parigi e con importanti esponenti del MIT negli Usa. Iniziative mirate a valorizzare i giovani, promuovere sinergie tra le imprese favorendo il trasferimento tecnologico a supporto del made in italy.

La giornata inaugurale, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’ambiente Sergio Costa e del Vicepremier Luigi Di Maio, è proseguita esplorando le tematiche connesse alla cooperazione internazionale che hanno spaziato dalla sostenibilità all’agri tech fino alle opportunità di business nel continente africano. Le successive due giornate, pieni di seminari e convegni a tema, hanno posto l’accento sul valore sempre più forte e concreto di come sia necessario dialogare per avere risultati in termini di collaborazione e impatto sociale a favore delle nuove generazioni.