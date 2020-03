Coronavirus: 500 euro per le partite Iva, congedo mamme e papà fino a 15 giorni

Nuova stretta sull'Italia per battere la pandemia di coronavirus. Il nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vigore da giovedì 12 e fino a mercoledì 25 marzo, prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali. Stop anche a bar, pub e ristoranti. Restano attivi tra gli altri supermercati, farmacie, idraulici, meccanici, benzinai, tabaccai ed edicole. I trasporti continueranno a funzionare.

Coronavirus, fabbriche e industrie: cosa succede

Industrie e fabbriche potranno lavorare, ma dovranno garantire i criteri di sicurezza. Devono invece restare chiusi i reparti aziendali non indispensabili. Le fabbriche e le aziende continueranno in base a precisi accordi delle Regioni con i sindacati, perché non si possono mettere a rischio le due filiere che per nessuna ragione devono entrare in sofferenza in questo momento: quella agroalimentare e quella sanitaria. L'Italia è un Paese deserto, con le strade vuote, pochissime auto in giro e i monumenti senza turisti. Si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o di comprovati motivi di necessità. "Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani", ha detto Conte annunciando mercoledì sera il nuovo decreto.

Coronavirus, le misure economiche a sostegno di famiglie e imprese

Prima la salute, senza ombra di dubbio. Ma dopo l'epidemia sanitaria il dramma sarà ripartire (anche) con l'economia. Venticinque miliardi di euro. Questa la cifra stanziata dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Italia. Ad annunciarla è stato ieri il premier, al termine del Consiglio dei ministri: "Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza".

Un dl con le misure salva-economia da 12 miliardi dovrebbe essere approvato dal governo venerdì 13 marzo. Ma quali saranno le misure economiche a sostegno di famiglie e imprese? Vediamo cosa è emerso in queste ore.

Il ministro Catalfo: "Indennizzo di 500 euro per partite Iva e lavoratori autonomi"

Per rassicurare gli italiani in un momento di difficoltà, la minista del Lavoro Nunzia Catalfo ha detto ai microfoni di Radio Anch'io che "nessuno perderà il lavoro perché saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Quindi tutti i settori che in questo momento sono chiusi per ovvi motivi, dal piccolo artigiano o altri, tutti, anche con un solo dipendente, saranno tutelati". La ministra ha spiegato che "anche per le partite Iva e per gli autonomi stiamo elaborando un indennizzo per circa 500 euro che li possa sostenere in questo momento di emergenza. Così come per tutti i liberi professionisti si sta dando la possibilità alle Casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare".

"Congedo straordinario mamme e papà fino a 15 giorni"

Per le famiglie, invece, il governo "sta elaborando un congedo parentale speciale che dovrebbe durare dai 12 ai 15 giorni che possono usare in alternativa la mamma o il papà parametrato fino ai 12 anni del bambino e senza limiti d’età per figli disabili gravi". In più la ministra pensa a "un voucher baby sitter speciale per il personale sanitario per consentire a medici, infermieri e operatori socio-sanitari di andare a lavorare e avere qualcuno che badi ai loro figli".

"Rinviato il versamento dell'Iva"

"Sarà rinviato il versamento dell'Iva. Entro il fine settimana il ministro Gualtieri proporrà un provvedimento economico che riguarderà tutti. Non voglio anticipare i singoli provvedimenti ma ci saranno quelli necessari. Vale per tutti gli italiani e per tutte le imprese", ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, sottolineando inoltre che "nessuno perderà il suo lavoro. Ci saranno ammortizzatori sociali".

Qui sotto, in sintesi, alcune delle misure principali del dl salva-economia da 12 miliardi che il governo dovrebbe approvare domani.