Aiuti alle famiglie, che cosa c'è nel decreto coronavirus

Per chi ha figli fino a 14 anni sarà riconosciuto un bonus baby sitter da 600 euro e 10 giorni di congedo parentale retribuito in più. Per le famiglie monogenitoriali che lavorano nella sanità il bonus arriverà a mille euro. Nell'ultima bozza del decreto legge-ter su cui sta lavorando il governo, e che deve essere approvato dal governo entro domenica, travano molte conferme alcune misure già anticipate.

Allo studio nel governo l'ipotesi di ridurre le bollette elettriche e del gas intervenendo su una riduzione degli oneri di sistema.

Coronavirus, aiuti alle famiglie

Oltre al bonus babysitter da 600 euro, dovrebbe arrivare anche il voucher badanti a 500 euro.

"Per l'anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti", si legge nel testo suscettibile di modifiche.

Nella bozza si legge anche come i giorni di permesso retribuito a cui hanno diritto le persone diversamente abili o i loro parenti, previsti dalla legge 104, salgono a 10 al mese (dagli attuali 3).

Per far fronte alla chiusura delle scuole, fermo restando il congedo parentale già in vigore (10 giorni), ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a dieci giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni. Tale disposizione si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all`unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni.

Coronavirus, bollette e mutui: che succede

Nella bozza del decreto legge si legge anche la possibilità di un rifinanziamento del fondo di solidarietà mutui prima casa per consentire la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari anche all’ipotesi di “sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito".

Coronavirus, cassa integrazione per aziende

Le Regioni poptranno concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell`Inps, a seguito di accertamento da parte dell`Istituto medesimo della disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie. Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l`applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell`ammortizzatore sociale.

Coronavirus, in campo l'esercito

Nella bozza provvisoria di decreto vengono stanziati 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Previsto anche l'arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari.

Coronavirus, aiuti per gli studenti

Risorse per 85 milioni per la didattica online e la possibilità di dotare di pc, in comodato d'uso, gli studenti meno abbienti. Le risorse sono finalizzate a "consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione - si legge nella bozza, che tuttavia potrebbe ancora subire modifiche sostanziali - mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme" didattiche "nonché per la necessaria connettività di rete".

Coronavirus, aiuti per il turismo

Un voucher, per un importo massimo di 10.000 euro nel 2020, da destinare alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura ''a copertura dei costi sostenuti'' per pagare le tasse e per le spese contabili.

Un contributo straordinario sarà riconosciuto per gli agriturismi, ''per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020''.

Coronavirus, aiuti per il cinema

Un Fondo emergenze, per gli spettacoli dal vivo e il cinema, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Sarà un decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del deceto legge, a ''stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo sui beneficiari conseguente all'adozione delle misure di contenimento'' del coronavirus, si spiega nel provvedimento.

Coronavirus, aiuti per le società sportive

Sospesi fino al 31 maggio gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano. Nella bozza vengono sospesi anche i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Per queste associazioni e società viene inoltre istituito un 'Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva' con una dotazione di poco più di 26milioni di euro per lo storno della quota interessi sui mutui in essere per 12 mesi, a decorrere dal 1 marzo 2020.

Coronavirus, bonus per i magistarti

Sospese le udienze civili, penali, tributari e militari, fatti salvi i casi di urgenza, originariamente previsto fino al 22 marzo, è prorogato al 3 aprile.

Un contributo economico mensile per i magistrati onorari, pari a 700 euro, per un massimo di tre mesi. E' quanto prevedono le norme disposte dal ministero della Giustizia nella bozza di decreto contenente nuove misure per l'emergenza coronavirus che sarà all'esame del Consiglio dei ministri.

"L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta" spiega la bozza del dl "è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza". Ma "la valutazione delle conseguenze economiche deve, commisurarsi con la regola fondamentale che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo con necessarie caratteristiche di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e tale non generare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego", per questo il contributo economico è allineato, anche come durata temporale, a quello di altri lavoratori autonomi.

Coronavirus, sospesi i concorsi pubblici

Sospese per 60 giorni le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego a meno che la valutazione non sia solo su base curriculare o telematica.