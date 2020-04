Bonus di 600 euro, boom di domande all'Inps: "Ne arrivano 100 al secondo"

E' partita la corsa al bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, una delle misure anti-crisi contenute nel decreto Cura Italia, che mira ad arginare le conseguenze economiche provocate dall'emergenza coronavirus. Da quando è stato aperto il portale dell'Inps per accedere all'indennità, il sito dell'Istituto di Previdenza è andato in tilt, con problemi di caricamento o addirittura risultando irraggiungibile.

Bonus di 600 euro, in tilt il sito dell'Inps

Da quando è stata resa disponibile la procedura per richiedere il bonus di 600 euro, il sito dell'Inps è stato preso letteralmente d'assalto, come confermato dal presidente Pasquale Tridico: "Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri".

Tridico ha anche voluto chiarire, una volta per tutte, che non c'è fretta e che non si tratta di una sorta di click day: "Come abbiamo detto più volte le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre".

Bonus di 600 euro, come richiederlo

Da oggi, mercoledì 1 aprile, è possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per i professionisti e i lavoratori autonomi. Le domande possono essere invitate collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page. Tutte le informazioni su beneficiari e modalità di richiesta sono contenute nella circolare n. 49/2020 dell'Istituto di Previdenza.

Bonus di 600 euro, a chi spetta

Chi può accedere al beneficio? I liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco).

E ancora. Possono accedere al bonus anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;i lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta.

A poter inoltrare la domanda infine, anche i lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.