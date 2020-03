Coronavirus, aria di intesa tra sindacati e Governo: ''Modifiche all'elenco delle attività aperte''

Potrebbe arrivare la fumata bianca nel braccio di ferro tra sindacati e Governo sulla lista delle attività considerate essenziali e che quindi dovranno rimanere aperte durante l'emergenza sanitaria. ''L'elenco è raddoppiato'', denunciavano le sigle nei giorni scorsi, minacciando scioperi e mobilitazioni in assenza di un cambio di rotta da parte dell'esecutivo.

Adesso, la conclusione della vicenda potrebbe essere vicina, come confermato da una nota unitaria di Cgil, Cisl e Uil: ''Abbiamo identificato e convenuto con il Governo importanti modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili, in questa fase, per il paese, cambiando l'allegato del decreto del Governo varato domenica 22 marzo''.

L'incontro per definire il perimetro delle aziende essenziali che potranno beneficiare della deroga allo stop dell’attività produttiva previsto dal Dpcm del 22 marzo scorso è stato aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 25 marzo.

''Lo stesso Governo - proseguono i sindacati- si è impegnato, nella giornata di domani, attraverso il Ministero dell'Interno a dare indicazioni ai Prefetti di consultare le organizzazioni sindacali territoriali, rispetto alle autocertificazioni delle aziende. Il governo si è altresì impegnato a contattarci, domani, per definire le attività indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio''.

Coronavirus, Barbagallo (Uil): "Accolte molte richieste"

''Molte delle nostre richieste sono state accolte: l'elenco Ateco è stato modificato; attendiamo ora il testo scritto del relativo decreto ministeriale''. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine delle riunioni tra Cgil, Cisl, Uil e i ministri Gualtieri e Patuanelli, per la revisione dell'elenco delle attività considerate essenziali dal decreto dello scorso 22 marzo. Tra pause prolungate, incontri intersindacali, contatti telefonici e discussioni con i singoli ministri, il confronto è durato oltre tredici ore, sino a notte fonda.

Coronavirus, Confapi: ''Si può chiudere tutto, la priorità è evitare il contagio''

''Si possono chiudere tutte le attività per sette o dieci giorni ad eccezione di quelle davvero essenziali. Lo facciamo ad agosto, possiamo benissimo farlo per fronteggiare questa emergenza sanitaria''.

Maurizio Casasco, presidente di Confapi, lo spiega in un'intervista al quotidiano 'Repubblica': ''In questo momento la priorità è contenere il contagio del virus -continua Casasco-. Possono restare aperte sole le attività essenziali, l'alimentare, la farmaceutica e la manutenzione direttamente collegata''.

''Essenziale vuol dire essenziale, non bisogna giocare con le parole -aggiunge Cascasco-. Non facciamo le cose all'italiana usando le filiere come scusa per allargare le maglie. Chiudere per dieci giorni non è un problema, stiamo discutendo del nulla. Soprattutto in questa fase la coesione sociale è fondamentale. Non credo che la soluzione possa essere lo sciopero ma neanche fughe in avanti. Ciascuno deve perdere un pezzo delle proprie richieste nell'interesse generale. Ci vuole responsabilità''.