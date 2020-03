Coronavirus, il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con le Regioni italiane per l’emergenza

Un sostegno concreto alle Regioni italiane per acquistare all’estero le forniture sanitarie necessarie nell’attuale fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19. SACE SIMEST, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha attivato da oggi - martedì 24 marzo - un insieme di soluzioni assicurativo-finanziarie con l’obiettivo di sostenere le Regioni italiane offrendo capacità aggiuntiva di credito e liquidità immediata. Diventano così operative le prime misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia” (n°18 del 17 marzo 2020).

SACE - la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le Pmi - potrà rilasciare garanzie e coperture assicurative per supportare l’acquisto dall’estero (diretto o intermediato) da parte delle Regioni italiane di beni necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria, quali ad esempio dispositivi medici, strumenti diagnostici e di protezione individuale e altri beni anche non medicali, inerenti all’emergenza stessa. Con quest’obiettivo, SACE è pronta sia a garantire finanziamenti bancari o di altri intermediari creditizi per l’acquisto di forniture sia ad offrire le proprie coperture assicurative direttamente ai fornitori esteri.

Come chiedere supporto e informazioni

In questo modo, l’intervento di SACE consentirà alle Regioni di ottenere immediate risorse finanziarie, dilazioni di pagamento e ricevere la merce nel minor tempo possibile. Per richiedere supporto e informazioni è attiva la linea dedicata tel. 06.6736002 e una email: emergenza.regioni@sace.it.

Le misure straordinarie del Gruppo CDP per sostenere imprese e territorio

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha già attivato una serie di misure straordinarie a sostegno di imprese e pubbliche amministrazioni: "CDP è con l'Italia, oggi più che mai. Vogliamo sostenere concretamente il tessuto produttivo e le comunità del nostro Paese in questo momento difficile a livello nazionale e internazionale. Per questo abbiamo attivato un pacchetto di interventi a sostegno di tutte le imprese italiane e delle pubbliche amministrazioni, che si trovano a fronteggiare quotidianamente l’emergenza".

Plafond per facilitare l'accesso al credito, moratorie e dilazioni di pagamento, mutui enti locali, oltre ad altre iniziative di prossima attivazione: tutte le misure già adottate dal Gruppo CDP sono disponibili su questo sito.

