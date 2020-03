Il coronavirus "contagia" l'economia: a rischio 8 miliardi di Pil e 30mila imprese

L'epidemia di coronavirus che sta colpendo l'Italia sta avendo, e avrà, pesanti ripercussioni economiche su diversi settori. Dai trasporti alla ristorazione, passando per il turismo ed il commercio, le conseguenze portate dal nuovo coronavirus sono tutt'altro che rosee. Ma quanto rischiamo di perdere? A fare una stima è Confesercenti, basandosi su ''un'ipotesi di un'emergenza più breve di quanto sia ora lecito supporre''.

Coronavirus, a rischio 8 miliari di Pil

''L'emergenza Coronavirus si prolunga, e l'impatto sull'economia peggiora: se la 'fase acuta' dell'allarme da contagio dovesse durare fino ad aprile, sarebbero a rischio 6,5 miliardi di consumi, interni e turistici, e 8 miliardi di Pil nel semestre''.

''Se, come sembra, l'allarme coronavirus dovesse protrarsi con l'attuale intensità fino al prossimo mese, ad aggravarsi sarebbe infatti anche l'impatto sui consumi turistici (-5 miliardi) e interni (-1,5 miliardi). La flessione, insieme al calo degli investimenti, porterebbe alla perdita di 8 miliardi di euro di Pil (-0,3%) e alla possibile chiusura di 30mila imprese'', spiega Confesercenti.

Coronavirus, i settori più colpiti

''A essere coinvolti in diverso grado dalla frenata, settori che raccolgono circa un milione di attività: oltre al turismo, commercio, pubblici esercizi, servizi e trasporti. Stimiamo 2 miliardi di euro in meno di consumi per le imprese ricettive e 1,3 miliardi in meno per bar e ristoranti, mentre per agenzie di viaggio e tour operator la perdita è di 342 milioni. Per i negozi il calo è di 748 milioni di euro, 586 per i trasporti. L'impatto è concentrato principalmente nelle regioni del nord e nelle città d'interesse turistico'', continua Confesercenti.

''Dal punto di vista economico, tutta l'Italia sta diventando una zona gialla, rossa nelle città d'arte -commenta Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti-. Contenere i contagi è prioritario e gli imprenditori sono in prima fila per dare il proprio contributo, consapevoli della situazione straordinaria. Ma anche determinati a far sopravvivere le imprese: il punto è garantire la continuità delle attività economiche al di là dell'emergenza. I 7,5 miliardi di euro in arrivo dal governo sono una risposta importante, ma potrebbero rilevarsi insufficienti se il trend dovesse continuare a lungo''.