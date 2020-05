Ex Ilva, la pandemia accelera la crisi: "ArcelorMittal fermerà gli impianti"

La pandemia è stata devastante per la siderurgia e la domanda di acciaio è crollata, così ArcelorMittal Italia che ha convocato le organizzazioni sindacali per comunicare alcune variazioni rispetto all'attuale assetto di marcia dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. L'azienda ha comunicato che a causa di un rallentamento produttivo di alcuni clienti fermerà gli impianti che sono ripartiti da alcuni giorni.

Come spiegano i coordinatori di fabbrica Fim-Fiom-Uilm-Usb a partire da domani si fermeranno il reparto Pla (dal 17 maggio); il Decapaggio (da domattina a partire dalle 7,00); il Decatreno da sabato 16 maggio; la Zincatura 2 (sarebbe dovuta ripartire dal 18 maggio ma resta ferma fino a data da destinarsi, mentre Zincatura 1 continuerà regolarmente la marcia; Tna2 (attualmente fermo per manutenzione ed è in corso di valutazione da parte di Arcelor MIttal la ripartenza dello stesso impianto).

Le organizzazioni sindacali ritengono "inaccettabili e ingiustificate le modalità con cui l'azienda, a seguito di una comunicazione di ripartenza degli stessi impianti di pochi giorni fa, modifichi di fatto, quanto precedentemente comunicato". I sindacati giudicano "immotivate le scelte della multinazionale ed è del tutto evidente che provi a celarsi dietro una strategia già definita".

I sindacati si appellano al Governo per un "necessario quanto immediato intervento per salvaguardare il futuro occupazionale e ambientale del territorio".

"La pandemia non può essere una scusa per smantellare la ex Ilva" spiega il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli e del segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D'Alò. "Bisogna cambiare rotta - sottolineano i sindacalisti- evitando che la siderurgia italiana precipiti nel baratro. I lavoratori diretti e dell'appalto di ArcelorMittal continuano a pagare il prezzo più alto, a causa di un vuoto ormai consolidato di politica industriale in questo Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Taranto ma non solo: anche a Novi Ligure si stanno fermando gli impianti per mancanza spedizioni. Rimarrà in servizio il minimo indispensabile della forza lavoro. Identica situazione a Genova mentre a Salerno tutta la produzione è ferma dal 23 marzo per emergenza Covid-19. Contrariamente alle previsioni hanno provveduto a fermare anche le piccole manutenzioni in programma, secondo direttive centrali di ArcelorMittal.