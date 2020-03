Coronavirus, online la pagina dedicata al progetto Dire “Lontani ma vicini”

'Lontani ma vicini'. Uno slogan che tanti studenti, da nord a sud d'Italia, hanno fatto proprio per lanciare un messaggio di responsabilità e sentirsi meno soli. Uno slogan che è anche il nome dell'iniziativa che l'agenzia di stampa Dire e DireGiovani hanno voluto lanciare per restare accanto a presidi, docenti e studenti. 'Lontani ma vicini' è uno spazio online che - grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia - vuole offrire aiuto e sostegno in un momento difficile. Sono diversi e in continuo aggiornamento i prodotti e i servizi offerti:

PSICOLOGI IN ASCOLTO. Trenta psicoterapeuti dell’età evolutiva dell'Istituto di Ortofonologiaogni giorno sono a disposizione dei giovani, delle loro famiglie e dei docenti per ascoltare riflessioni, paure, perplessità.

VIDEO LEZIONI. Sono disponibili online lezioni di giornalismo rivolte agli studenti che potranno così proseguire i percorsi avviati da diregiovani.it nelle scuole e avere alcune indicazioni per scrivere articoli, realizzare interviste e raccontare il mondo che ci circonda. A disposizione degli utenti anche delle video lezioni realizzate dagli esperti dell'Istituto di Ortofonologia che mettono a disposizione le proprie competenze per affrontare tematiche importanti per i giovani e accompagnarli in questo difficile momento che tutti stiamo vivendo.

LA VOCE DELLA SCUOLA. La comunità scolastica non si è fermata nemmeno per un giorno. Dall'inizio dell'emergenza diregiovani.it e l'agenzia Dire raccontano e raccolgono le esperienze di didattica a distanza, ascoltando la voce di studenti, docenti e dirigenti scolastici che ce la stanno mettendo tutta per restare vicino ai ragazzi e garantire il diritto allo studio.

CONCORSO DI IDEE. Pensieri, poesie, disegni, fotografie, video, articoli e riflessioni realizzati dagli studenti per raccontare come stanno vivendo questo momento e condividere con i coetanei paure, speranze e responsabilità l'emergenza restando a casa. E' questa la call lanciata da diregiovani.it per stimolare, attraverso la partecipazione dei giovani, la creatività e la capacità comunicativa.

