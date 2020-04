Dall'aiuto per i mutui alla proposta shock di Bankitalia: "Prestiti statali a fondo perduto"

La Banca d`Italia ha inviato a banche e intermediari una circolare che contiene indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi causate dalle misure contenute nel decreto Cura Italia.

In particolare, spiega Bankitalia, gli intermediari non devono segnalare: "sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati alle imprese, poichè le misure prese dal governo prevedono l'irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali. Allo stesso modo sono sospesi i pagamenti delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale". Infine, conclude Bankitalia, "chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato".

Sconfinamenti, rate scadute, classificazioni a sofferenza: #Bankitalia ha dato indicazioni alle #banche circa le segnalazioni in #CentraleDeiRischi relative ai beneficiari delle misure del DL #CuraItalia. Leggi qui la comunicazione del 23 marzo: https://t.co/sF1f9AIhH3 pic.twitter.com/ucJPovUf0m — Banca d'Italia (@bancaditalia) April 18, 2020

Come spiega uno studio pubblicato dalla Banca d'Italia l'impatto negativo del blocco delle attività è solo in parte compensato dagli interventi statali. Lo stesso studio invita lo Stato a farsi carico nell'immediato di un ingente spesa con trasferimenti aggiuntivi a fondo perduto "che eviterebbero o ridurrebbero fortemente la necessità delle imprese di indebitarsi verso il sistema finanziario e anche le banche avrebbero meno rischi di incorrere perdite sui crediti in essere".

Per questo Bankitalia incoraggia l'esecutivo a creare "un veicolo con capitale pubblico per la ristrutturazione di debiti delle imprese medio-grandi" finanziato con risorse patrimoniali pubbliche e con debito a lungo termine collocato sul mercato, per acquistare dalle banche i prestiti concessi per le esigenze di liquidità delle imprese a seguito della crisi da Covid-19.

Nella fase di uscita dall’emergenza #COVID19 occorreranno misure economiche volte a facilitare un rapido ritorno a una migliore sostenibilità finanziaria dei bilanci delle #imprese. Tre proposte in questo paper di G.Gobbi, F.Palazzo e A.Segura: https://t.co/CtBl5AY4tz #Bankitalia — Banca d'Italia (@bancaditalia) April 18, 2020