Rider multato per 530 euro perché attraversa il parco mentre sta consegnando le pizze

Fermato dalla polizia locale mentre attraversava il Parco Nord a Bresso in bici durante il suo turno di lavoro, un rider è stato multato per oltre 530 euro. E' successo nel comune della città metropolitana di Milano, mercoledì sera. "Sono entrato da questa parte - dice il fattorino in un video pubblicato su Facebook - dove non c'è alcun cartello e ricevo una multa di 533 euro perché io, mentre sono al lavoro, ho tagliato da questa parte del Parco. E ho le pizze qua dentro. Le pizze, la birra: sto lavorando".

La multa di ben 533 euro, spiega MilanoToday, è stata emessa perché il rider ha violato l'ordinanza sulla chiusura dei parchi per l'emergenza coronavirus. "La sanzione - scrive il gruppo Facebook di rider e attivisti Deliverance Milano - è circa la metà dello stipendio medio di un fattorino. Di fronte alla proteste del rider il pubblico ufficiale non ha fatto una piega, nonostante le pizze nel cassone e l'applicazione connessa. Ora chi dovrebbe pagare questa multa se non Deliveroo?".

A confermare l'episodio il capitano della polizia locale di Bresso, che spiega come i parchi siano sotto stretto controllo vista la scarsa osservanza della normativa vigente per il contenimento dell'epidemia: molte le persone fermate e multate all'interno (la violazione prevede sanzioni da 400 a tremila euro). Per legge il Parco Nord è chiuso e il rider ha ricevuto una sanzione maggiorata di un terzo perché oltre ad essere entrato nello spazio verde, stava utilizzando una bicicletta. "Il parco non è recintato e il lavoratore per correre, essendo pagato a cottimo, ha tagliato la strada per fare prima - spiega Deliverance Milano -. Pretendiamo una paga oraria come minimo garantito per i lavoratori subito e un'indennità di rischio visto il pericolo di contagio da Covid-19 per tutta la durata dell'emergenza sanitaria".