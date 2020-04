Coronavirus, tra contenimento e prevenzione: le regole per tornare (gradualmente) al lavoro

L'Inail, Istituto nazionale per l'assicurazione sul lavoro, ha pubblicato sul proprio sito web un documento tecnico con tutte le indicazioni sulle misure da adottare per poter ritornare al lavoro, evitando allo stesso tempo il diffondersi del nuovo coronavirus. Il testo arriva con qualche settimana in anticipo rispetto alla data di lunedì 4 maggio, quando è prevista, a meno di repentini cambi di rotta, la riapertura di alcune attività produttive.

Coronavirus, le regole per tornare a lavoro

Essenziale garantire la sicurezza dei lavoratori in questo momento di emergenza. In quest'ottica e per affrontare in sicurezza la graduale ripresa delle attività produttive nella cosiddetta Fase 2, sottolineano nella prefazione al documento il presidente e il direttore generale dell'Inail Franco Bettoni e Giuseppe Lucibello ''l'Istituto, nell'ambito delle diverse funzioni, assicurativa, riabilitativa, di prevenzione e di ricerca, ha messo in atto iniziative con l'obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche in questo momento di emergenza''.

Tra queste iniziative, le misure di contenimento indicate nella pubblicazione. Nella prima parte del documento è illustrata una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso terzi.

Coronavirus e ritorno al lavoro: contenimento e prevenzione

La seconda parte contiene un focus sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro' stipulato tra governo e parti sociali il 14 marzo 2020.

''L'adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato - osservano Bettoni e Lucibello - consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pubblicazione è stata approvata dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall'Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale.