Coronavirus, commercianti in rivolta contro il prolungamento del lockdown

"Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro". È funereo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'indomani delle disposizioni annunciate dal Presidente del Consiglio per la fase 2 che rinvia la riapertura di esercizi commerciali e attività.

"Diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto" chiede l'associazione dei commercianti. Sulla stessa linea i rappresentanti del settore della moda: “Questa sembra la cronaca di una morte annunciata. Abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile per far fronte alle necessità di cassa di un settore che vive sulla stagionalità".

Secondo il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, lo slittamento per la riapertura del commercio al dettagli porterà ad un mancato incasso per 15 miliardi di euro. Molti negozianti potrebbero non volerne sapere di tirare su la serranda. "Almeno 17mila punti vendita" secondo Borghi che stima anche uno tsunami per l'occupazione con la perdita di reddito da lavoro per oltre 35mila persone. L'appello però non è solo al governo ma a tutta la filiera a partire dalle imprese della moda: "Sollecitiamo Confindustria Moda ad un’assunzione di responsabilità per condividere con il retail il rischio derivante dalla perdita di un’intera stagione, attraverso il diritto di reso".

Temo che se tra 3 giorni Zara dovesse fare come ha fatto a fine marzo (non ha pagato), il distretto di Prato inizierà ad avere seri problemi. — francelenzi (@francelenzi) April 27, 2020

Tra i più danneggiati anche le attività di servizi alla persona come dimostra anche la manifestazione simbolica portata avanti da alcuni parrucchieri che hanno visto slittare l'ipotesi di riapertura addirittura a Giugno. Senza contare che la chiusura di acconciatori e centri estetici fino al primo giugno favorisce il lavoro abusivo a domicilio come denuncia Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.

Ancor più cupa la road map per bar e ristoranti: se la data c'è molto sarà da fare in fatto di riorganizzazione delle attività per sottostare ai protocolli di sicurezza.

Per la Fipe, che rappresenta barisi e ristoratori, la misura è colma: "Stiamo ancora spettando la cassa integrazione, il decreto liquidità stenta a decollare, oggi apprendiamo che potremo riaprire dal primo di giugno. Significano altri 9 miliardi di danni che portano le perdite stimate a 34 miliardi in totale dall’inizio della crisi".

"Moriranno oltre 50.000 imprese e 350.000 persone perderanno il loro posto di lavoro".

Resta una amara considerazione: quale Italia potrà rialzarsi dopo 90 giorni senza una fonte di reddito e senza alcuna misura di sostegno efficace. La paura delle associazioni di categoria è quella di dover assistere alla cessazione di un terzo delle attività nel settore del commercio.