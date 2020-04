Coronavirus, arriva la cassa integrazione Ue: chi ne beneficerà e come funziona

La Commissione europea ha deciso di creare uno strumento per aiutare imprese e lavoratori colpiti dalla crisi del coronavirus. Si chiama "SURE" ed è una sorta di cassa integrazione Ue che mira a sostenere non solo il reddito dei dipendenti in caso di riduzione dell'orario lavorativo o di sospensione temporanea delle attività, ma anche le perdite degli autonomi.

A differenza di quanto scritto da alcuni media, non si tratta del fondo europeo contro la disoccupazione, cosa su cui i Paesi membri e la Commissione sono al lavoro da diversi mesi, ma che ancora non ha trovato sbocchi. E' semmai un fondo straordinario creato con 25 miliardi di garanzie poste dal bilancio Ue a sostegno delle misure per i lavoratori previste dagli Stati, come quelle del Cura Italia per esempio. Queste garanzie, secondo Bruxelles, consentiranno di attivare 100 miliardi di "prestiti" su scala europea.

Ecco punto per punto cos'è e come funziona "SURE", nella scheda di Dario Prestigiacomo su EuropaToday.

Il nuovo strumento di supporto temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza (SURE) è progettato per aiutare a proteggere i lavori e i lavoratori colpiti dalla pandemia di coronavirus. Fornirà assistenza finanziaria, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'Ue agli Stati membri, fino a un totale di 100 miliardi di euro. Questi prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare gli improvvisi aumenti della spesa pubblica per preservare l'occupazione. Nello specifico, questi prestiti aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente collegati alla creazione o all'estensione di programmi nazionali di lavoro a tempo ridotto e altre misure analoghe che hanno messo in atto per i lavoratori autonomi in risposta all'attuale pandemia di coronavirus.

Cosa sono i programmi di lavoro a breve termine

I regimi di lavoro a breve termine sono programmi che in determinate circostanze consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente le ore lavorate dai propri dipendenti, che ricevono un sostegno al reddito pubblico per le ore non lavorate. Schemi simili si applicano per la sostituzione del reddito per i lavoratori autonomi.

SURE fornirebbe un ulteriore sostegno dell'Ue per finanziare i programmi di lavoro a breve termine degli Stati membri e altre misure simili, contribuendo a proteggere i posti di lavoro. Tutti gli Stati membri dispongono già di una qualche forma di regime nazionale di lavoro a orario ridotto.

Il sostegno a programmi di lavoro a breve termine

Lo strumento SURE è solo uno degli elementi della strategia globale della Commissione volta a proteggere i cittadini e mitigare le conseguenze socioeconomiche gravemente negative della pandemia.

Molte aziende in difficoltà sono costrette a sospendere temporaneamente o ridurre sostanzialmente le loro attività e l'orario di lavoro dei loro dipendenti. Evitando inutili licenziamenti, i programmi di lavoro a breve termine possono evitare che uno shock temporaneo abbia conseguenze negative più gravi e di lunga durata sull'economia e sul mercato del lavoro negli Stati membri. Ciò aiuta a sostenere i redditi delle famiglie e preservare la capacità produttiva e il capitale umano delle imprese e l'economia nel suo insieme.

Non è un fondo, ma un prestito

L'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE assumerà la forma di un prestito dell'Ue agli Stati membri che chiedono sostegno. Per finanziare i prestiti agli Stati membri, la Commissione prenderà prestiti sui mercati finanziari. La Commissione fornirebbe quindi i prestiti agli Stati membri a condizioni favorevoli. Gli Stati membri trarrebbero pertanto vantaggio dal forte rating creditizio dell'Ue e dai bassi costi di assunzione.

I prestiti saranno sostenuti da un sistema di garanzie volontarie degli Stati membri impegnati nell'Ue. Lo strumento inizierà a funzionare una volta che tutti gli Stati membri si saranno impegnati in tali garanzie.

Come saranno decise le condizioni di ciascun prestito

Tali prestiti dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri per finanziare programmi di lavoro a tempo breve per dipendenti o misure analoghe per i lavoratori autonomi. A seguito di una richiesta di assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro, la Commissione consulterà lo Stato membro interessato per verificare l'entità dell'aumento della spesa pubblica direttamente correlata alla creazione o all'estensione di regimi di lavoro a breve termine e misure analoghe per l'autosufficienza impiegato. Questa consultazione aiuterà la Commissione a valutare correttamente le condizioni del prestito, compresi l'importo, la durata media massima, i prezzi e le modalità tecniche di attuazione.

Sulla base della consultazione, la Commissione presenterà una proposta di decisione al Consiglio per fornire assistenza finanziaria. Una volta approvato, l'assistenza finanziaria assumerà la forma di un prestito dell'Unione europea allo Stato membro che richiede il sostegno.

Come funzionerà il sistema di garanzia

I prestiti concessi agli Stati membri nell'ambito dello strumento SURE sarebbero sostenuti da un sistema di garanzie volontarie degli Stati membri. Ciò consentirà alla Commissione di espandere il volume dei prestiti che possono essere erogati agli Stati membri. Questo sistema di garanzia è necessario per raggiungere la capacità necessaria garantendo nel contempo un finanziamento prudente dello strumento SURE. A tal fine, è necessario un importo minimo di garanzie impegnate (ovvero il 25% dell'importo massimo dei prestiti di 100 miliardi).

E il regime europeo di riassicurazione della disoccupazione?

Nella comunicazione che illustra la sua risposta economica coordinata alla pandemia di coronavirus, la Commissione si è impegnata ad accelerare la preparazione della sua proposta legislativa per un sistema europeo di riassicurazione della disoccupazione. Lo strumento SURE è l'operatività di emergenza del sistema europeo di riassicurazione di disoccupazione ed è progettato specificamente per rispondere immediatamente alle sfide poste dalla pandemia di coronavirus. "Non preclude in alcun modo l'istituzione di un futuro regime di riassicurazione permanente della disoccupazione", spiega la stessa Commissione.

Quali sono i prossimi passi

La proposta della Commissione relativa a uno strumento SURE dovrà essere rapidamente approvata dal Consiglio. Il nuovo strumento sarà di natura temporanea. La sua durata e portata sono limitate ad affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus.