Coronavirus, Twitter 'sposa' lo smart working: ''I dipendenti potranno lavorare da casa per sempre''

L'emergenza coronavirus ha reso necessario, in moltissime realtà lavorative, l'utilizzo dello smart working: la modalità di lavoro 'agile' con cui i dipendenti che possono farlo, svolgono le loro attività da casa. Proprio questa esperienza, divenuta una necessità a causa della pandemia, ha convinto diverse aziende dei lati positivi dello smart working, tanto che alcuni 'colossi' stanno pensando di renderlo permanente. Tra questi c'è Twitter che, attraverso un post sul blog aziendale, ha annunciato che tutti i dipendenti che vorranno, potranno continuare a lavorare da casa 'a tempo indefinito' anche dopo la fine dell'emergenza.

Per Jennifer Christie, responsabile delle risorse umane di Twitter, se i dipendenti che sono riusciti in grado di lavorare da casa e vogliono continuare a farlo "per sempre", Twitter lo "renderà possibile". Christie ricorda che Twitter è stata una delle prime aziende a implementare il modello di smart working all'inizio di marzo. Secondo quanto scrivono i media statunitensi, Twitter sarebbe soltanto la prima delle grandi aziende tecnologiche pronte a fare questo grande passo verso il lavoro agile: anche Google, Microsoft e Amazon sembrano intenzionate a fare lo stesso.

Nel post dal titolo titolo #LoveWhereverYouWork, Twitter ha dichiarato che gli uffici rimarranno chiusi almeno fino a settembre, "con pochissime eccezioni". "L'apertura degli uffici sarà una nostra decisione – ha spiegato Jennifer Christie - Quando e se i nostri dipendenti torneranno, spetterà a loro deciderlo".