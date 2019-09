Quanto ci costerà lo spread del governo giallo-verde

Quanto ci è costato lo spread tra Btp e Bund nei 14 mesi in cui è stato in carica il governo giallo-verde? Tanto, troppo secondo l’Osservatorio dei Conti Pubblici di Carlo Cottarelli che ha provato a fornire una stima di quanto dovremo pagare (in più) nei mesi e negli anni a venire. Secondo Edoardo Frottola - autore dell’articolo pubblicato sul sito dell’osservatorio – "il costo di questo maggiore spread per la spesa per interessi, cumulato per i prossimi vent’anni, è circa 18-20 miliardi di euro".

Se lo spread fosse rimasto a 131 punti base, ovvero il livello del 15 maggio 2018, insomma avremmo risparmiato una somma notevole, pari al costo di una manovra finanziaria. Così però non è andata: il differenziale tra Btp e Bund, pur tra alti e bassi, si è infatti mantenuto mediamente doppio per poi scendere sotto i 150 punti solo con l’insediamento del governo Conte bis.

Il costo dei quasi 400 miliardi di titoli emessi tra maggio 2018 e settembre 2019 ammonta a quasi 20 miliardi in più rispetto alla spesa che avremmo dovuto sostenere se lo spread fosse rimasto intorno ai 130 punti. La spesa maggiore la stiamo già pagando: solo quest’anno – secondo l’Osservatorio – dovremo infatti sborsare 3,5 miliardi di euro in più, "poiché molti titoli rinnovati nel periodo considerato avevano scadenza a 6 o 12 mesi". Il costo dello spread scende poi a 2,6 miliardi nel 2020 e fino al 2025 si mantiene comunque sopra il miliardo.

Certo, si potrà obiettare che i titoli di breve durata non si siano mossi in linea con quelli a scadenza decennale. "Per tenere conto di questa obiezione nel modo più semplice – spiega l’autore dello studio -, abbiamo replicato la stima della maggiore spesa per interessi escludendo dal calcolo i BOT emessi nel periodo giugno 2018 – luglio 2019. In questo caso, il costo complessivo dovuto al rialzo dello spread ammonterebbe a 17,8 miliardi". Insomma, ci avvicineremmo comunque alla soglia dei venti miliardi.