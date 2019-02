Crema spalmabile Rossana, così la storica caramella sfida Nutella e Pan di Stelle

Nella guerra delle creme spalmabili che vedeva fin ora contrapposte la storica Nutella e la new entry Crema Pan di Stelle, sia aggiunge un nuovo 'litigante': la crema spalmabile al gusto delle caramelle Rossana. La storica caramella con la carta rossa, torna sotto la nuova veste, una crema da spalmare sul pane al gusto di latte e nocciole. Riuscirà questo nuovo prodotto a trovare spazio nella diatriba tra Nutella e Crema Pan di Stelle.

Come annunciato su Facebook dalla pagina ufficiale Le Bonelle Gelées, attualmente la crema Rossana è in vendita soltanto su Odstore, ma considerando che la distribuzione è appena iniziata, quasi sicuramente arriveranno nuove indicazioni su dove trovare il prodotto in vendita

Rossana, il ritorno del marchio in Italia

Chissà quanti vorranno provare il gusto della storica caramella in questa nuova versione. Sicuramente il lancio del nuovo prodotto ha riportato grande interesse sul marchio, che nel 2016 è tornato in Italia. Infatti, fino a 3 anni fa il marchio Rossana era detenuto dal Gruppo Nestlé, che poi lo ha ceduto a Fida, un'azienda piemontese attiva dal 1973 con già diversi brand di dolci nel suo portafoglio. La crema spalmabile ripropone il gusto della caramella e può essere spalmante sia su una classica fetta di pane che sui biscotti, oltre ad essere utilizzata su gelati ed altri tipi di dolci.