Per i piccoli negozi è crisi senza fine: 1 su 4 è in perdita

Nonostante la timida ripresa economica paventata dagli ultimi dati Istat, la crisi è tutt'altro che passata e morde ancora i negozi, soprattutto gli esercizi commerciali di vicinato. Se da un lato le imprese medio-piccole sembrano riprendere fiato, dall'altro sono proprio queste piccole attività ad essere in grossa difficoltà: almeno una su quattro prevede di chiudere quest'anno con il bilancio in negativo. Due negozi su dieci invece stanno valutando di ridurre il personale, sempre a causa della crisi.

Questo il quadro tutt'altro che incoraggiante che emerge da un sondaggio condotto su un campione di piccole imprese da Swg per Confesercenti, che sottolinea il peggioramento della situazione del commercio, in controtendenza con l'andamento medio degli altri settori.

La crisi dei piccoli negozi

Solo il 18% degli imprenditori del commercio ritiene di chiudere l'anno con un bilancio positivo. Una media decisamente inferiore a quella delle altre imprese (34%) e anche alla quota di commercianti che indica una chiusura d'anno negativa: sono il 24%, sei punti percentuali in più della media delle piccole imprese. A pesare una crescente sfiducia: un commerciante su due (48%) ritiene di avere, rispetto allo scorso anno, meno certezze, l'11% in più delle altre imprese. Solo il 10% dei negozianti si sente invece più sicuro. A spaventare il commercio indipendente è in primo luogo il rallentamento percepito della domanda dei consumatori, segnalata da un'impresa su tre (32%) come principale fattore di preoccupazione: la frenata della spesa fa addirittura più paura del fisco, indicato 'soltanto' dal 28% delle imprese, accompagnata però da un 22% che teme l'arrivo degli aumenti Iva.

La riduzione dei dipendenti

Non desta preoccupazione, invece, l'instabilità del governo, chiamata in causa dal 6%, fattore ritenuto più rilevante dalla media delle piccole imprese (15%). Lo stato di difficoltà delle imprese potrebbe avere ripercussioni anche su lavoro e investimenti. Il 20% dei commercianti intervistati prevede di ridurre i dipendenti da qui alla fine del 2019, mentre solo il 5% prevede di assumerne di nuovi. Uno su due (il 51%), rinuncerà invece investimenti, a cui si aggiunge un ulteriore 35% che vorrebbe investire, ma non ha le risorse proprie né il credito bancario di supporto. Anche in questo, un valore superiore alla media delle piccole imprese degli altri settori (22%).

''Il commercio di vicinato è ancora in uno stato di difficoltà, e scongiurare l'iva non basta.'', commenta la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise.