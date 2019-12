La crisi della banca Popolare di Bari: "Commissariata da Bankitalia"

La crisi della Banca popolare di Bari era una bomba pronta ad esplodere. La Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione e controllo dell'istituto di credito pugliese che è stato contestualmente posto in procedura di amministrazione straordinaria. La decisione è stata presa ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario in ragione delle perdite patrimoniali.

Il dott. Enrico Ajello e il prof. Antonio Blandini sono stati nominati Commissari straordinari e oltre al presidio della situazione aziendale, avranno il compito di predisporre la ricapitalizzazione della banca e il rilancio dell'Istituto. Dalla Banca l'appello alla clientela ad operare "con la consueta fiducia" per scongiurare una corsa agli sportelli.

"La banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia."

Crisi Banca Popolare Bari

Un Consiglio dei ministri è stato convocato d'urgenza per l'adozione di provvedimenti straordinari sull'istituto di credito pugliese, in gravi difficoltà da mesi e con un'esigenza di maxi ricapitalizzazione. Da quanto si apprende il governo dovrebbe emanare un decreto per il salvataggio dell'istituto.

La convocazione del consiglio dei ministri d'urgenza spacca la maggioranza: Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva ha spiegato che il proprio partito non parteciperà al cdm e "si riserverà di valutare in Aula quale posizione assumere".

"Un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito. Stupisce che chi per anni ci ha attaccato demagogicamente su provvedimenti finalizzati a sostenere i risparmiatori si renda oggi responsabile di una operazione incredibile, finalizzata più a salvaguardare le responsabilità di chi doveva gestire e/o vigilare e non l'ha fatto''.

Banca Popolare Bari, le ultime notizie

Poche ore prima il premier Giuseppe Conte al termine dell'Eurosummit aveva rassicurato: "Al momento non c'è nessuna necessità di intervenire con nessuna banca".

"Il governo sta pensando di ricorrere a un decreto legge per mettere a punto la cornice normativa del salvataggio"

Nel pomeriggio il consiglio dei amministrazione della Popolare di Bari è stato convocato dalla Vigilanza della Banca d'Italia per provvedimenti di vigilanza. Nei giorni scorsi erano stati avviati i colloqui per un ingresso dello Stato attraverso il Mediocredito Centrale e per un aiuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ad oggi manca tuttavia un dettagliato piano industriale di rilancio.

Il rischio è quello di trovarsi davanti alla crisi conclamata di un isituto di credito che vede i propri indici di patrimonializzazione al di sotto dei limiti minimi come segnalato dagli ispettori di vigilanza. La banca avrebbe un fabbisogno di un miliardo di euro

Dai sindacati trapela lo sconforto per il destino del capitale degli azionisti: il 26 novembre il consiglio di amministrazione della Banca ha rimandato per la quarta volta la presentazione del piano industriale. Chi ha già affrontato la crisi delle banche venete rivede i segnali di una storia già scritta.

Dopo perdite per mezzo miliardo legate - come abbiamo visto - anche all'acquisto nel 2014 della Banca di Teramo, fu la Riforma delle popolari ad aprire la crisi dell'istituto nel 2015 e oggi 70mila soci si trovano in mano azioni che hanno perso gran parte del proprio valore. In più 21mila clienti sono esposti al bail-in se la banca dovesse saltare.

Nel frattempo il consiglio della Popolare guidato da Vincenzo De Bustis aveva approvato l’azione di responsabilità contro gli ex vertici della banca: l’ex amministratore delegato Giorgio Papa, Gianluca Jacobini, figlio dell’ex presidente storico Marco Jacobini ed ex condirettore generale dell’istituto e Nicola Loperfido, ex capo dei crediti.