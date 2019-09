Cristiano Ronaldo, testimonial dell’Università eCampus

Convinto che “nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliano determinazione, impegno e preparazione”, il fuoriclasse della Juventus, cinque volte Pallone d’Oro, sosterrà infatti la donazione di 36 borse di studio destinate a ragazze e ragazzi che desiderino intraprendere un percorso accademico, ma che non ne hanno finora avuto la possibilità per motivi economici, familiari, lavorativi o sociali, dando così una chance in più ai meno fortunati.

Un sito web dedicato raccoglierà le candidature, che saranno valutate per le assegnazioni.

Nonostante l’impegno sportivo, Cristiano Ronaldo ha manifestato in più occasioni il desiderio di conseguire in futuro un titolo accademico per completare la sua formazione. E, interessato al settore dell’education, ha da subito apprezzato il modello didattico dell’Università eCampus non solo per la sua intrinseca flessibilità, ma anche per l’attenzione costante riservata allo studente.

eCampus propone infatti 49 percorsi di laurea online, fra cui alcuni anche molto innovativi, ed è l’unica Università e-learning in Italia con un servizio di tutoring in presenza disponibile in tutte le province d’Italia.

Questo modello didattico è ideale per tutti: sia per chi non può frequentare e ha bisogno di ottimizzare il proprio tempo gestendo autonomamente lo studio, sia per chi voglia raggiungere risultati eccellenti con il supporto di un tutor personale in presenza.

Cristiano Ronaldo è felice di promuovere eCampus, contribuendo a valorizzare l’immagine dell’Università attraverso la comunicazione pubblicitaria e la relativa campagna sociale di integrazione didattica e culturale.