Customer Day 2018, il bilancio della quarta edizione dell'evento firmato IKN Italy

Si è conclusa la quarta edizione di Customer Day, l’evento firmato IKN Italy dedicato al Customer Management di tutte le Industry.

“Nell’edizione 2018 di Customer Day le imprese si sono confrontate sulle metodologie possibili per potenziare l’engagement dei clienti, fidelizzare il suo percorso d’acquisto e comprendere le abitudini di consumo del consumatore moderno e digitale” dichiara Laura Ghisleri, Content & Networking Director IKN Italy.

Dai dibattiti e dagli scambi intercorsi in sala, è emerso che personalizzare il prodotto e digitalizzare il customer journey attraverso l’impiego della tecnologia come realtà virtuale e aumentata, chatbot e sistemi di machine learning diventa uno strumento necessario per potenziare la relazione.

“Non c’è un prodotto che deve andare bene per tutti, la logica del mass-market è superata: un’azienda che tende a fare tutto per tutti non può pensare di farlo bene” chiosa Ghisleri.

E così le parole d’ordine per raggiungere il successo, soprattutto in campo digital, diventano: differenziazione sul mercato e personalizzazione del servizio.

Momenti di particolare rilevanza nello svolgimento dell’evento sono stati i due tavoli Interattivi in cui si sono trattati i seguenti temi:

Marketing Tools: sviluppare strategie di engagement, accrescere la visibilità del brand

CRM Platform: profilazione efficace e assistenza su tutta la Customer Journey digitale

Customer Day, nell’arco delle diverse edizioni, ha coinvolto 130 Speaker e circa 900 Partecipanti e si conferma come appuntamento di successo e di riferimento per il settore.

Ikn Italy dà l’appuntamento alla prossima edizione a giugno 2019.