Jeans, alcol e sigarette: inizia la guerra dei dazi Ue-Usa

E' iniziata la guerra dei dazi. La Commissione Ue ha adottato il regolamento che fungerà da risposta ai dazi americani su acciaio e alluminio imposti dal presidente Trump. Ad annunciarlo è stata la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström: “Le nuove misure entreranno in vigore venerdì 22 giugno e colpiranno una lista di prodotti per un valore totale di 2,8 miliardi di euro”.

"Non volevamo arrivare a questo - ha sottolineato Malmstroem in una nota diffusa a Bruxelles - Ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Stati Uniti di imporre tariffe su acciaio e alluminio non ci ha lasciato altra scelta. Le regole del commercio internazionale, che abbiamo sviluppato mano nella mano con i nostri partner americani, non possono essere violati senza una reazione da parte nostra".

La commissaria al Commercio ha quindi rivendicato che la risposta dell'Unione europea "è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del Wto: non serve dire che, se gli Stati Uniti rimuoveranno le loro tariffe, saranno rimosse anche le nostre misure".

Dazi, quali sono i prodotti colpiti

Le contromisure europee colpiranno alcuni dei prodotti simbolo degli States: dai jeans Levi's alle celebri motociclette Harley Davidson, fino alle sigarette e il burro d'arachidi. La norma colpirà diversi generi commerciali, con un dazio che secondo la Commissione europea dovrebbe essere del 25%.

Nella lista notificata dal Wto troviamo succhi di frutta, di mais e di riso, alcolici come il bourbon e il whisky, o prodotti del tabacco come sigari e sigarette. Per quanto riguarda l'abbigliamento, oltre ai jeans, i dazi colpiranno anche le t-shirt di cotone. La lista continua fino alle motociclette sopra i 500 cm3 di cilindrata, barche e yacht, canoe, carte da gioco e ovviamente molti prodotti legati all'acciaio e all'alluminio.