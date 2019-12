Bankitalia, il debito pubblico torna a salire (ma lo Stato incassa)

Nel mese di ottobre 2019 il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 7,5 miliardi rispetto al mese precedente, toccando quota 2.446,8 miliardi. A dare la notizie è Bankitalia nel suo consueto rapporto mensile, che sottolinea cosa abbia provocato un nuovo aumento del debito pubblico.

“L'incremento – spiega il Rapporto di Bankitalia - dovuto all’incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (9,8 miliardi, a 55,5 miliardi) che ha più che compensato l’avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (0,7 miliardi). Invece gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente diminuito il debito di 1,5 miliardi”.

Ma se il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto, nello stesso periodo lo hanno fatto anche le entrate nelle casse dello Stato.

Ad ottobre entrate tributarie in aumento

Nello stesso mese, inoltre, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 39,1 miliardi, in aumento del 24,5% (7,7 miliardi) rispetto allo stesso mese 2018, comunica la Banca d'Italia, spiegando che "il forte aumento risente dei versamenti in autoliquidazione dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, la cui scadenza era stata prorogata all’autunno".

Nei primi dieci mesi del 2019 le entrate tributarie sono state pari a 344,3 miliardi, in aumento dell’1,4 per cento (4,6 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Al netto degli effetti delle disomogeneità contabili" per Bankitalia, comunque, "si può stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata più favorevole".