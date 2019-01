Carige, il decreto Lega-M5s è identico a quello di Gentiloni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenente le misure urgenti per la Carige e ha autorizzato la presentazione del disegno di legge di conversione alle Camere. A quanto riportano fonti di governo, è stato trasmesso alla Camera dei deputati.

Carige, le vere cifre dell'intervento

"Le cifre che stanno circolando in queste ore sui media in merito al presunto costo degli interventi per Banca Carige non risultano corrette. Il testo approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede, infatti, due possibili interventi di cui Banca Carige può avvalersi, come misure di ultima istanza". Lo precisano fonti di Palazzo Chigi che spiegano che "a questo scopo il governo ha stanziato un fondo di 1,3 miliardi di euro, di cui: 1 miliardo destinato alla sottoscrizione di azioni di Banca Carige al fine di rafforzarne il patrimonio e 300 milioni per le garanzie concesse dallo Stato sulle passività di nuova emissione e sull`erogazione di liquidità di emergenza. Il valore di 3 miliardi citato all`interno del decreto non corrisponde ad alcuno stanziamento aggiuntivo da parte del governo, ma consiste nel limite nominale del valore dei bond sui quali può essere posta la garanzia, per i quali vengono stanziati 300 milioni di euro".

Decreto Lega-M5S è "fotocopia" di quello Gentiloni

Il Sole 24Ore ha rivelato che il testo del decreto Carige è in molte (moltissime) parti identico al testo del Dl 237/2016, quello approvato dall’allora governo guidato da Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. La bozza del nuovo decreto è "identica in ogni dettaglio, dalle regole sulle garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione". Uguali sono articoli e commi. Tale fedeltà testuale al decreto che a fine 2016 scatenò le ire del Movimento 5 stelle però non stupisce, non può stupire. "Sono identiche le norme europee da rispettare per il salvataggio statale, e quindi non cambiano le regole italiane chiamate ad attuarlo", scrive il quotidiano economico.

Salvini: "Orgoglioso, in sicurezza i risparmi degli italiani"

Matteo Salvini si dice "orgoglioso" dell'intervento del governo per Banca Carige. In una diretta Facebook, il ministro dell'Interno e vicepremier spiega: "Sono orgoglioso del fatto che il governo sia intervenuto subito per mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di italiani". Il decreto, sottolinea, non ha voluto tutelare "gli interessi degli amici degli amici. Abbiamo ritenuto nostro dritto e nostro dovere mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di risparmiatori".

"Il decreto su Carige va nella giusta direzione. Aspettiamo il testo del decreto per analizzarlo in ogni aspetto. Ed è bene anche che il nuovo presidente della Vigilanza Bce, l'indipendente e autorevole Andrea Enria, abbia posto in essere in pochi giorni una importante iniziativa di prevenzione", così Antonio Patuelli, presidente Abi e numero uno della Cassa di Ravenna, parla del piano di salvataggio di Carige in un'intervista al Corriere della Sera.