Mattarella ha firmato il Decreto fiscale: c'è il (mini) condono ma non solo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge fiscale dopo la bollinatura della ragioneria di Stato. Il Dl Fisco quindi può essere pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.

Che cosa c'è nel Decreto Fiscale

Si era parlato di condono, di capitali stranieri che tornavano dall'estero ma la norma è più precisa: come spiegato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte la cosiddetta Pace fiscale consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%.

"Non ci sono cause di non punibilità introdotte, non c'è possibilità di far rientrare capitali dall'estero".

Come ricostruito da Conte la necessità di ritornare in Consiglio dei Ministri è sopraggiunta dopo le incomprensioni delle bozze del testo normativo che non traduceva secondo quanto denunciato dal leader del M5s Luigi Di Maio, l'accordo politico raggiunto con la Lega di Matteo Salvini.

Condono fino a 100mila euro

La dichiarazione integrativa speciale è un condono che riguarda gli importi celati al fisco negli ultimi cinque anni e che consente di adeguare quanto non denunciato al fisco: la sanatoria è possibile solo per chi ha già presentato una dichiarazione, e potrà aumentare il valore del reddito al massimo del 30%, con un tetto complessivo di 100 mila euro l'anno. Doppia soglia che però non vale per chi ha dichiarato meno di 100mila euro che potrà comunque sanare fino a 30mila euro di imponibile non dichiarato. Su questi redditi emersi si paga una tassa del 20%.

Sconti a chi è in difficoltà

Chi ha dichiarato tutto ma, per problemi economici, non è stato in grado di pagare le tasse dovute potrà ottenere uno sconto ma occorrerà un emendamento in fase di conversione del decreto in Parlamento. Infatti i contribuenti non hanno regolarizzato la propria posizione col fisco omettendo il solo versamento ora c’è la possibilità di ottenere il "saldo e stralcio" delle relative cartelle. Oltre allo sconto promesso agli "evasori di necessità", sarà possibile chiudere le pendenze col fisco pagando il 6% degli importi nel caso in cui il debitore abbia un reddito Isee inferiore ai 15mila euro, del 15% con un reddito compreso tra 15 e 22 mila euro e del 25% se i guadagni dichiarati sono compresi tra 22 e 30mila euro. Previste rate fino a dieci anni.

La possibilità di regolarizzare il passato con uno sconto sulle tasse dovute nella prima versione del decreto fiscale era concessa solo ai contribuenti che presentavano una dichiarazione integrativa dei redditi.

Carcere per chi non paga le tasse

Sempre in fase di conversione dovrebbe arrivare un inasprimento delle pene per chi evade. Attualmente l’ordinamento italiano prevede la misura della recluzione solo per gli evasori che hanno un debito accertato col fisco di almeno 30 mila euro.

Saltano le norme contestate dal vicepremier Di Maio

Sparite le norme che permettevano di usare la dichiarazione per far emergere attività estere e la non punibilità penale della dichiarazione fiscale fraudolenta, della dichiarazione infedele e degli eventuali reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

I contribuenti onesti che si avvalgono delle varie forme di definizione agevolata e di sanatoria previste dal provvedimento non vedranno un allungamento di tre anni dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può disporre gli accertamenti come era previsto in una prima bozza.

Ecco tutte le sanatorie approvate col decreto fiscale

Il saldo e stralcio sulle cartelle esattoriali non pagate consentirà di abbattere, e di molto, quanto dovuto al fisco per cartelle non pagate. Tre le aliquote, al 6%, 10% e 25%, che si declinano in modo diverso per le persone e per le società. Per le persone fisiche si applicano a chi ha un Isee sotto i 15.000 euro, tra 15.000 e 22.000 euro, tra 22.000 e 30.000 euro. Per le società se hanno debiti superiori al 20% del valore della produzione e un indice di liquidità inferiore a 0,3%, tra 0,3 e 0,6%, tra 0,6 e 0,8%.

Per chi ha già in corso la rottamazione si potrà aderire al condono solo per gli importi che non ancora versati.

Per chi ha cartelle da pagare, ma non rientra nei criteri per il 'saldo e lo stralcio' arriva una versione 'ter' della rottamazione. La cartella si potrà pagare senza sanzioni e interessi con 10 rate spalmate in cinque anni.

Per chi vuole smaltire il contenzioso nelle commissioni tributarie, la regolarizzazione delle liti al contribuente di ridurre quanto dovuto. In particolare è previsto che il contribuente possa pagare solo il 20% del dovuto, chiudendo subito la causa con il fisco, se ha vinto in secondo grado o dimezzare il dovuto in caso di vittoria in primo grado.

Per chi, dopo un controllo, ha ricevuto un verbale di constatazione potrà ripresentare la dichiarazione senza sanzioni e interessi. Queste due voci non si pagano anche per gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione o per gli atti di recupero notificati entro l'entrata in vigore del decreto legge, ma a patto che non siano stati contestati. Per aderire a quest'ultima sanatoria bisognerà essere veloci e fare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Annullate le cartelle esattoriali inferiori ai mille euro

Annullamento sarà automatico per le mini-cartelle, quelle di importo inferiore ai 1.000 euro, emesse tra il 2000 e il 2010 ( 53% dei contribuenti con vecchie cartelle non pagate).

Più risorse per le missioni di pace

Nel decreto fiscale 2019 rientrano anche nuovi stanziamenti per le missioni internazionali di pace. Si tratta di 130 milioni di euro per il 2018. L'articolo 24 prevede, infatti, che "al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali di pace per il 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 130 milioni per lo stesso anno".