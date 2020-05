Con il nuovo decreto Rilancio in arrivo bonus automatici e taglio delle tasse

La nuova rata del bonus di 600 euro per gli autonomi dovrebbe essere erogata 24/48 ore dopo la pubblicazione del decreto rilancio che potrebbe vedere la luce già nel cuore della notte. Lo ha detto il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, intervistato al TG5.

"Il contributo di 600 euro per gli autonomi che è già stato erogato, quello che la prima volta ha richiesto un po' di tempo per far partire la procedura, sarà dato in automatico. Quindi appena il decreto andrà in Gazzetta Ufficiale in poche ore, spero 24/48 ore massimo, i bonifici arriveranno automaticamente a tutti quelli che hanno già avuto i 600 euro. Poi ci sarà una terza erogazione che arriverà a 1.000 euro che arriverà il mese successivo".