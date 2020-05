Mascherine e disinfettanti, ora il governo impone il prezzo di vendita

Ci sarà un tetto ai prezzi di vendita di mascherine e disinfettanti. Lo si legge nelle proposte del ministero dello sviluppo economico al decreto Rilancio al fine di favorire "il massimo accesso ad alcuni prodotti utili alla prevenzione e contrastare eventuali dinamiche speculative".

Secondo quanto si legge nel testo del documento di lavoro dell'esecutivo, la proposta impone un massimo di prezzo di vendita pari a:

le mascherine chirurgiche non dovranno costare oltre 1,5 euro;

le FFP2 senza valvola 5,75 euro, mentre con valvola non oltre 6,50;

le FFP3 senza valvola andranno vendute a 6 euro al massimo e con valvola a 9,50.

Inoltre viene proposto un tetto di vendita anche per i gel igienizzanti:

un litro di disinfettante liquido a base di ipoclorito di sodio dovrà essere venduto al prezzo massimo di 7,20 euro; 500 ml a 4,80 e 250 ml a 3,80 euro.

il gel disinfettante a base alcolica non dovrà costare più di 6,40 euro il flacone da 250 ml e 3,45 per la confezione da 80 ml.

un flacone da un litro di soluzione liquida disinfettante a base alcolica non potrà superare i 2,15 euro.

In base alla proposta si dovrebbe introdurre l'obbligo temporaneo (sino alla cessazione dello stato di emergenza) in capo ai produttori di mascherine nonché dei disinfettanti ed igienizzanti a base idroalcolica di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato. In caso di importazione, il prezzo massimo consigliato è indicato dall'importatore.

Si prevede per le violazioni una sanzione amministrativa e la sospensione dell'attività di vendita con la revoca dell'autorizzazione all'apertura. Ai Comuni sono demandate le attività di vigilanza e potranno trattenere il 70% dei proventi delle sanzioni accertate dalla Guardia di Finanza.

Sempre per favorire l'uso dei dispositivi di protezione sarà consentita la vendita al dettaglio di mascherine chirurgiche, di dispositivi di protezione individuale" e di diverse tipologie di mascherine filtranti "anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie, poste a carico del venditore.