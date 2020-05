Decreto Rilancio, in sciopero i lavoratori della terra

La Federazione dei sindacati di base Usb ha indetto un giorno di sciopero giovedì 21 maggio per protestare contro il decreto rilancio e in particolar modo contro le condizioni richieste ai migranti per ottenere la sanatoria.

"Gli invisibili delle campagne italiane e delle metropoli incrociano le braccia per chiedere la regolarizzazione di tutti" spiegano dal sindacato che denuncia le convenzionalità poste per quella che viene definita una "rgolarizzazione per mera utilità di mercato anziché per garantire il diritto alla vita".

In concomitanza con lo sciopero saranno consegnati di cesti di frutta e verdura alle prefetture, "simbolicamente destinati a un governo che non ha voluto raccogliere le grida di dolore degli invisibili, che siano lavoratori o meno".

"Con il Decreto Rilancio ha precluso loro nei fatti il rilascio di un permesso di soggiorno per emergenza, convertibile per attività lavorativa, che consentisse due atti basilari: l’iscrizione all'anagrafe e la scelta di un medico di base. Ancora una volta, per ragioni di cinico equilibrismo politico, si è voluto proseguire sulla strada dei decreti sicurezza e della Bossi-Fini, abbandonando a se stessi i disperati delle zone rurali e delle periferie".

Lo sciopero di giovedì 21 avrà il suo momento simbolico nella marcia dei braccianti da Torretta Antonacci, che alle 9 si muoveranno dalle campagne per raggiungere la prefettura di Foggia, dove una delegazione di lavoratori provvederà alla consegna della frutta e della verdura tanto preziosa per il governo nazionale.

Consumatrici e i consumatori sono chiamati a uno sciopero della spesa da attuare sempre giovedì 21: niente acquisti di frutta e verdura, in segno di solidarietà con la richiesta di regolarizzazione che proviene dall’esercito degli invisibili delle campagne e delle periferie italiane.