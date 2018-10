Def, misure approvate: cambiano anche le pensioni

Il rapporto deficit pil sarà del 2,4% per il 2019. Per poi scendere al 2,1% l'anno successivo e all'1,8% nel 2021. È l'accordo raggiunto dal governo, a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso del vertice sul Def che si è tenuto a palazzo Chigi.

Confermata la clausola di salvaguardia, per garantire il raggiungimento degli obiettivi dei conti pubblici. L'obiettivo è quello di portare il rapporto debito/Pil al 126,5% nel 2021 e sarà messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. "Il debito pubblico si attesterà al 130,9% del Pil nel 2019 poi scenderemo progressivamente sotto il 130% nel 2019 fino al 126,5% nel 2021" ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Stiamo rispettando l'impegno, abbiamo detto che sarebbe stata una manovra seria e coraggiosa e mostriamo coraggio soprattutto per il 2019"

Pensioni, quota 100 da aprile 2019

Slitta la riforma della legge Fornero sulle pensioni voluta dal governo giallo verde. A quanto apprende l'Adnkronos, la quota 100 partirà da aprile 2019, portando le risorse necessarie per realizzare la misura -e fissate la settimana scorsa a 8 miliardi- a 6 miliardi di euro.

"Potenzialmente - ha spiegato Salvini - possono andare finalmente in pensione 400 mila persone e si liberano altrettanti posti di lavoro".

Sarebbe stato il ministro dell'Economia Giovanni Tria a chiedere ed ottenere di introdurre le nuove regole a partire dal secondo trimestre del prossimo anno anziché da gennaio 2019.

Flat tax e assunzioni di 10mila forze dell'ordine

"I tre impegni che abbiamo preso e che cominciamo a mettere in pratica sono il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, non l'obbligo, di andare in pensione senza penalizazione con alcuni anni di anticipo rispetto a quella vigliacca riforma - ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini - c'è la flat tax ad aliquota fiscale fissa al 15% per le partite Iva, e poi c'è un piano di assunzioni straordinarie per circa 10000 uomini e donne delle forze dell'ordine".

Confermati i 10 miliardi destinati al reddito di cittadinanza: 9 miliardi saranno destinati agli assegni per le persone in difficoltà a cui si aggiunge un miliardo per i centri d'impiego.

Per incoraggiare le assunzioni con contratti stabili il ministro Di Maio ha confermato la presenza di sgravi fiscali per le aziende: "Una cosa importante è che ci sarà l'abbassamento dell'Ires per le aziende che assumono". Nella manovra entrerà anche la proroga dell'iper e del superammortamento.

"Rifinanziamo il superammortamento e l'iperammortamento di industria 4.0 - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - ma la cosa importante è che ci sarà un abbassamento dell'Ires per le imprese che investono e che assumono. E più saranno stabili le assunzioni più abbasseremo Ires".

Conte: "Disoccupazione al 7% entro il 2021"

Con le misure il governo prevede che il tasso di disoccupazione ''tenderà ancora a scendere - afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - attestandosi ragionevolmente tra l'8% e il 7% entro il 2021".

Arriva la stretta sulle banche, attraverso un taglio delle detrazioni fiscali. La novità, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata decisa nel corso del vertice economico che si tiene a palazzo Chigi. È anche attraverso questa stretta, riferiscono fonti di governo, che sono state reperite le ultime risorse che mancavano all'appello per attuare le misure volute dal governo giallo verde.

Arriva la trasmissione telematica degli scontrini fiscali. La novità, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata decisa nel corso del vertice economico che si tiene a palazzo Chigi. Si tratta di una misura anti-evasione con cui il governo punta a recuperare parte delle risorse necessarie per realizzare le misure del governo giallo verde.

Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT con i Vice Presidenti @matteosalvinimi e @luigidimaio e il Ministro Giovanni Tria

Ora cosa dobbiamo aspettarci concretamente dalla prossima finanziaria? Come abbiamo scritto già altre volte, con l'aumento del deficit l’esecutivo avrà a disposizione i soldi per una manovra espansiva per finanziare la Quota 100, la mini Flat tax e altre voci di spesa come la pensione di cittadinanza.

Con la conferma dei nuovi impegni di spesa iscritti nella nota di aggiornamento del Def i punti fermi della legge di bilancio 2019 sembrano più vicini:

la riforma della pensioni . Sul superamento della Legge Fornero, le ipotesi sono due: l’introduzione della Quota 100 potrebbe essere accompagnata ad un ricalcolo contributivo a partire dal 1996 o ad una penalizzazione dell'1-1,5% per ogni anno di anticipo. I pensionati avranno però la possibilità di scegliere se andare in pensione prima ma con un assegno più basso, oppure rimanere al lavoro ancora per qualche anno. Il costo della misura dovrebbe aggirarsi sugli otto miliardi di euro. Quanto alla soglia di età per raggiungere la pensione non è ancora chiaro se sarà fissata a 62 o 64 anni. Quello che ora è chiaro che si dovrà attendere aprile 2019.

pensione di cittadinanza: minima a 780 euro.

Dal 1 gennaio 2019 dunque, ha promesso il vicepremier, scatterà l'aumento.

reddito di cittadinanza al via da marzo 2019 .

tassa forfettaria al 15%. Sulla flat tax e sulle misure che il governo Conte intende introdurre con la prossima legge di bilancio abbiamo già scritto tanto, ma sulla cosidetta "tassa piatta" il vicepremier Matteo Salvini è tornato nuovamente a disegnare quella che sarà l'impegno suo e della Lega. Davanti al pubblico di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, il ministro dell'interno ha infatti detto dal palco che intende impegnarsi per "far pagare almeno a un milione di italiani il 15% del loro fatturato". Una sorta di aliquota "piatta" come più volte è stata configurata nelle intenzioni della maggioranza.

Continuano intanto gli attacchi al governo da parte dell'Europa. Il commissario agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici, intervenuto a Parigi ad un convegno organizzato dall'Ocse ha detto: "Gli italiani hanno fatto la scelta di un governo risolutamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, tenta di disfarsi degli obblighi europei".

