Presentato il Def, che cosa succedere ora

Restano poco più di tre settimane prima che sull'Italia si giunga al crocevia rappresentato dalle agenzie di rating. Entro la fine di ottobre infatti, tutte e tre le maggiori società specializzate nella valutazione sull'affidabilità creditizia avranno emesso i loro verdetti sulla Penisola e soprattutto sul progetto di Bilancio che per allora il governo M5S-Lega avrà già trasmesso alla Commissione europea (la notifica deve avvenire entro il 15 ottobre).

L'appuntamento più problematico è apparentemente rappresentato da Moody's, che lo scorso 25 maggio ha deciso di avviare una procedura di revisione sul rating del Belpaese per un possibile declassamento. Attualmente assegna all'Italia una valutazione Baa2, equivalente a quella delle altre due agenzie.

Rating Italia Baa2

Solo due gradini al di sopra del livello spartiacque: sotto si ricade nelle attività ritenute più a rischio ("speculative" o "junck", in gergo: spazzatura). Al di sopra si resta nell'investment grade.

Lo scorso 20 agosto Moody's ha comunicato che avrebbe prolungato l'esame fino alla fine di ottobre. Lo scenario più negativo sarebbe quello di un declassamento con il mantenimento dell'outlook negativo (salvo, ancor peggio, un doppio declassamento che però è molto improbabile), perché significherebbe che in capo ad alcuni mesi i titoli di Stato dell'Italia potrebbero subire una ulteriore retrocessione e finire fuori dalle attività ritenute più sicure.

Standard & Poor's invece si è espressa lo scorso 27 aprile sull'Italia confermando il rating BBB con outlook stabile. Anche nel suo caso è atteso che aggiorni le sue valutazioni entro la fine del mese, ma dato che parte da un outlook non negativo difficilmente scatterà immediatamente un declassamento. Solitamente, salvo eventi shock, le variazioni vengono prima preceduto da una fase di analisi con un outlook coerente (negativo per un downgrade, positivo per un miglioramento di rating).



La terza maggiore agenzia, Fitch ha già effettuato la sua mossa. Lo scorso 31 agosto ha confermato il rating BBB ma peggiorato l'outlook a negativo. Non è scontato che torni ad esprimersi a breve. Ma se da entrambe le due rivali dovessero giungere sviluppi particolarmente negativi, non si può escludere che anche Fitch, una volta acquisiti i dati di Bilancio, torni a spostare i riflettori sull'Italia.