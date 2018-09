Pensioni e reddito di cittadinanza, che cosa ha deciso il Governo

Mai un aggiornamento del documento di economia e finanza ha avuto così clamore, ma la posta in gioco è alta: tenere il punto delle promesse elettorali. Durante il consiglio dei ministri in corso a palazzo Chigi e nella precedente riunione politica tra Salvini, Di Maio e Tria, sarebbero stati trovati i fondi per finanziare il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero con i nuovi parametri delle pensioni a quota 100.

Forte è stata la pressione sul Ministro dell'Economia Giovanni Tria affinché concedesse maggiore spesa in deficit.

Secondo quanto apprende l'agenzia di stampa Dire il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini si sarebbe detto soddisfatto spiegando poi di aver raggiunto alcuni obiettivi come la flat tax.

"Tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Nessun aumento dell'Iva"

Def, le ultime notizie: la diretta

A quanto si apprende al momento dell'inizio del Consiglio dei Ministri ci sarebbero stati fondi solo per il reddito di cittadinanza e non per la riforma delle pensioni vero nodo di scontro come già anticipato nelle ultime ore.

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per la misura tanto cara al Movimento 5 stelle ma i fondi residui (2,5 miliardi di euro, ndr) sarebbe insufficienti per introdurre la quota 100 per andare in pensione. Motivo per cui i 5 Stelle e la Lega avrebbero fatto muro: il 'restyling' della legge Fornero è un punto imprescindibile del contratto di governo 'giallo verde'.

Nel computo da 10 miliardi offerto in dote da Tria mancherebbero inoltre anche un miliardo e mezzo da destinare ai centri d'impiego, un tassello della misura sul reddito di cittadinanza targata M5S.

"Allineatissimi" descrivono fonti di governo i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, impegnati a far fronte comune nel vertice economico in corso a Palazzo Chigi. La linea è chiara, Giovanni Tria "o cede o cede", spiegano fonti di governo, segno che si sta ancora lavorando per raggiungere un'intesa.

Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. Per Tria quei cinque decimali in più a cui puntano i due vicepremier Salvini e Di Maio "non sono semplicemente sostenibili". Tra i due fronti la mediazione del premier Giuseppe Conte al quale le parti si affidano per un arbitrato che consenta di evitare il rinvio della nota di aggiornamento. Al di là dei numeri, M5s e Lega devono decidere se accontentarsi di versioni più soft delle loro riforme

Pensioni il vero terreno di scontro

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, durante il vertice sul Def, avrebbe aperto alla possibilità di concedere un rialzo del rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,1% rispetto all'1,6% già concordato con l'Europa. Ma, secondo le stesse fonti, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero tenuto il punto, chiedendo di più.

Tria non avrebbe poi preso parte al vertice politico a Palazzo Chigi. Fonti di governo assicurano che nonostante il confronto duro e serrato sul rapporto Deficit-Pil, non ci sarebbe stata alcuna richiesta di dimissioni al responsabile del Ministero dell'economia.

Secondo quanto riporta Askanews l'accordo politico tra M5s e Lega sarà ora sottoposto al vaglio del ministro Tria durante il Consiglio dei ministri.

Piazza Affari intanto chiude in calo la penultima seduta settimanale mentre cresce il nervosismo tra gli investitori: i mercati, e non solo, temono che l'Italia possa violare le regole di contenimento del bilancio dell'UE e possa quindi trovarsi in rotta di collisione con Bruxelles.