della Rocca gioielli - Rolex usati militari venduti per oltre 200.000 euro

“Molti non sanno che Rolex ha prodotto diversi orologi destinati esclusivamente all’uso militare, che non sono mai stati messi in commercio per il pubblico. Intorno a questi modelli, naturalmente, si è acceso l’interesse dei collezionisti: non è facile avere tra le mani Rolex usati realizzati in modo specifico ed esclusivo per il Ministero della Difesa britannico, francese o italiano. Oggi sono orologi molto rari, soprattutto perché realizzati già in origine in numero limitato”. Così, i Rolex usati che un tempo vennero forniti ai militari degli eserciti britannici, francesi o italiani possono raggiungere oggi cifre da capogiro all’asta.

Uno dei modelli più emblematici in tal senso è la referenza militare 5513, elaborata negli anni Settanta per il Ministero della Difesa britannico modificando la versione con stessa referenza destinata al mercato privato. Spiega il CEO di della Rocca gioielli: “Alcuni dettagli spesso caratterizzano la variante ad uso militare: l'inserto graduato in alluminio, le anse fisse, la T cerchiata sul quadrante, l'assegnazione sul fondello e lancette diverse sono tutti elementi che differenziano gli esemplari destinati alle truppe rispetto a quelli che sono stati messi sul mercato. Di questi orologi ne sono stati prodotti soltanto 1200 esemplari e, di essi, appena 180 sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Un Rolex usato di questo tipo alle aste supera i 200.000 euro”.

Nello stesso periodo Rolex realizzò anche la ref. militare 5517 e pochi esemplari con doppia referenza 5513/17: anche in questo caso gli orologi sopravvissuti fino ad oggi raggiungono cifre importanti sul mercato e sono molto richiesti. “Ciò che li rende doppiamente affascinanti - racconta l’esperto - è la presenza di un numero di serie su ciascuno di questi orologi, che ne permette di ripercorrere almeno parzialmente la storia. Di fatto, sono orologi che sono stati protagonisti di momenti cruciali dell’evoluzione storica europea e mondiale”.





Il fascino esercitato dai Rolex usati è indubbio ma, nel caso dei modelli militari, il loro prestigio è tale per cui anche orologi ufficialmente venduti da altri marchi diventano oggetti da collezione contesi dagli appassionati di tutto il mondo. È il caso dei Panerai, orologi prodotti dall’azienda italiana Officine Panerai per il settore militare, i quali in passato montavano un movimento Rolex. “Nel 2013 un esemplare è stato venduto durante un’asta di Christie’s a Ginevra per quasi 210.000 euro. A rendere tanto ambito l’orologio, anche se non è completamente corretto definirlo un Rolex usato, è la sua estrema rarità. Panerai, infatti, produsse soltanto 100 orologi con referenza 6152-1. Il modello in questione viene chiamato “Luminor”, per via della sostanza luminosa utilizzata per rendere maggiormente visibili i numeri sul quadrante”.

Questa esponenziale crescita di valore, in alcuni casi, si è rivelata un’assoluta sorpresa per il proprietario del Rolex usato, che non era affatto consapevole di possedere un orologio di grande pregio. “Nel 2008 una vicenda incredibile ha fatto il giro del mondo: un uomo si è recato in un negozio di orologeria di Edimburgo per far sostituire il cinturino di un Rolex militare che gli era stato regalato dallo zio. Una volta effettuata la valutazione scoprì che l’orologio, comprato dallo zio per sole 100 sterline ad un’asta della Marina mentre era arruolato, aveva raggiunto il valore di mercato di 62.000 euro. L’orologio è stato venduto all’asta a un collezionista”. L’ignaro proprietario è stato protagonista di una doppia fortuna: se l’orologio non fosse stato correttamente riconosciuto e valutato, la sostituzione di parti originali avrebbe causato la perdita di buona parte del suo valore.

La storica boutique di orologeria della Rocca gioielli, con sede a Bologna, si avvale esclusivamente di periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna per eseguire valutazioni, riparazioni e compravendite di Rolex usati e orologi d’epoca, rilasciando certificati di originalità e autenticità su ogni prodotto.

della Rocca gioielli

Sito web: https://www.dellaroccagioielli.it/Rolex-Roma

Piazza dell’Otto Agosto 4/h - 40126 Bologna

Servizio Clienti: +39 051 246688, +39 051 252918

email: drg@dellaroccagioielli.com