della Rocca gioielli, 30 anni di primati riconosciuti in tutto il mondo

Compie 30 anni un simbolo dell’eccellenza artigianale italiana apprezzato in tutto il mondo: la storia di della Rocca gioielli, boutique bolognese di alta orologeria e gioielleria è costellata di innovazioni e di primati che le sono valsi il plauso internazionale. Registrato ufficialmente nel 1989, il marchio della Rocca gioielli affonda le proprie radici qualche anno più indietro, con l’apertura del primo laboratorio a Trastevere nel 1960. Nel corso degli anni successivi l’azienda apre nuove sedi in Centro Italia, fino ad approdare a Bologna, dove in soli 3 anni conquista il prestigioso riconoscimento di merito di Laboratorio Orafo Artistico da parte della Camera di Commercio di Bologna.

Le alte competenze artigianali non impiegano molto tempo per essere notate anche oltre i confini italiani: nel 1992 la Nazionale Cantanti commissiona al laboratorio orafo una targa in argento e oro consegnata a Los Angeles a Michael Jackson, come riconoscimento per la sua iniziativa sociale “Heal the World”.

La fama del laboratorio continua a diffondersi nel mondo e, nel 1999, la boutique bolognese avvia una partnership con la storica azienda produttrice di carillon Reuge , unica azienda a produrre ancora interamente a mano queste piccole meraviglie sonore. Dalla collaborazione nasce un primato: un pendente in oro giallo e bianco che alla ricercatezza estetica unisce la funzionalità di una cassa armonica, nella quale è collocato il più piccolo carillon al mondo.

Lo spirito innovativo di della Rocca gioielli viene mantenuto inalterato nel nuovo millennio: collaborando con il Centro di Promozione del Diamante del gruppo De Beers/DTC la boutique crea due solitari con diamanti “Collezione Sospensione” e “Tre Griffes” che sperimentano una nuova montatura, lasciando la pietra completamente libera di sfruttare al massimo il proprio indice di rifrazione. L’innovativa tecnica vale ad entrambi gli anelli la pubblicazione sulla rivista Vogue Gioiello. La linea “Abbracci” e la “D Collection” rafforzarono ulteriormente la notorietà del brand italiano sul mercato internazionale.

Tre anni dopo il laboratorio viene selezionato tra i vincitori del concorso Trilogy Award Collection per il Trilogy con 360 diamanti taglio Brillante a forma di occhio che piange denominato “The Eye of Peace”, successivamente esposto al Festival del Cinema di Venezia durante la manifestazione Diamanti al cinema.

Parallelamente, la fama della boutique si espande sempre più anche nel mondo dell’orologeria. Fortemente specializzata nella compravendita, valutazione e riparazione di orologi di lusso, della Rocca gioielli diventa un punto di riferimento per i collezionisti interessati a investire in brand senza tempo come Rolex, Cartier, Patek Philippe.

Mentre le innovazioni si susseguono in campo artigianale, la boutique bolognese conferma la propria capacità di anticipare i tempi anche in ambito tecnologico: nel 2007 della Rocca gioielli presenta uno dei primi e-commerce italiani dedicati al mondo del lusso, interamente incentrato sulla compravendita di orologi di pregio. Anche in questo caso, la fama dell’attività non ci mette molto a valicare i confini nazionali: presto giungono utenti da Spagna, Francia, Austria, Inghilterra, Olanda, Russia, USA e Cina.

Oggi, con 30 anni di successi alle spalle, lo sguardo resta puntato verso il futuro: “Il mercato è in continua crescita - spiega Luca Grasso, CEO di della Rocca gioielli- e si stanno per aprire scenari interessanti. Il collezionismo, per quanto riguarda gli orologi vintage, si sta espandendo in nuovi mercati, come l’Asia, il Medio Oriente, l’India. Sempre più spesso le nuove generazioni vengono a studiare in Europa, dove si appassionano agli usi, alla storia, alla cultura. Così, quando tornano a casa riportano con sé un pezzetto di cultura Occidentale, come il modo di ripensare gli investimenti e la passione per il collezionismo che abbraccia l’arte, il modernariato, il mondo degli orologi d’epoca. Nei prossimi anni si delineeranno delle opportunità interessanti”. Di certo la boutique, con i suoi 30 anni di esperienza ha tutte le carte in regola per coglierle.

