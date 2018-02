Come funziona la detrazione sul lavoro dipendente

Le detrazioni sul lavoro dipendente sono riconosciute dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il cui acronimo è TUIR) e consentono a chi ne beneficia di ridurre l’imposta annuale lorda dovuta allo Stato nella dichiarazione dei redditi. Ecco quando e come si applicano. La detrazione sul lavoro dipendente vale a prescindere dal contratto, purché si sia in presenza di dipendenza regolarmente contrattualizzata, essa si applica sia a chi lavora con la formula del contratto a tutele crescenti sia a chi è assunto a tempo determinato.

Le detrazione spetta quindi a chi ha un contratto da lavoro dipendente (inclusi lavoratori a domicilio quando sono considerati lavoratori dipendenti secondo le norme della legislazione sul lavoro), a chi percepisce una somma di denaro come borsa di studio, a chi ha una pensione (che è pure un reddito da lavoro dipendente), a chi è impegnato in lavori socialmente utili, a chi percepisce un reddito assimilato come l’indennità NASPI o altre indennità di disoccupazione, ai lavoratori soci di cooperative.

La detrazione è fatta attraverso la busta paga e il suo ammontare varia in base al reddito percepito nell’anno solare (nonché all’estensione del periodo di lavoro durante l’anno). La detrazione non si applica a coloro che hanno un reddito superiore ai 55mila euro.

La detrazione viene calcolata su 365 giorni anche negli anni bisestili, i giorni per cui spetta una detrazione coincidono con quelli che vengono considerati per il calcolo della retribuzione assoggettata a ritenuta quindi sono comprese le festività (che vengono pagate) e i riposi settimanali mentre sono escluse le giornate di permesso non retribuito; non viene fatta nessuna riduzione della detrazione in caso di lavoro part time orizzontale, verticale o ciclico e neanche in caso di sciopero.

Dal blog Asso di denari di Carlo Sala