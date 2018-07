Ecobonus e sismabonus, quando si può cedere il credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare con alcuni chiarimenti riguardanti la cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche, i cosiddetti Ecobonus e Sismabonus.

Con un documento pubblicato online, l'Agenzia risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l'emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. Tra le novità, la possibilità di cedere il credito nell'ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori che danno diritto a detrazioni cedibili.

Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l'intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere ''passato'' anche direttamente al Consorzio o alla Rete.

A questo proposito la circolare di oggi ribadisce il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, che vale anche se fanno parte del Consorzio o della Rete.

Il credito - spiega l'Agenzia - può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l'opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello stesso contratto di appalto.

Il documento diffuso oggi spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all'ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Infine, nel ribadire che il credito può essere ceduto a soggetti privati ''collegati'' al rapporto che ha dato origine alla detrazione, la circolare precisa che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.